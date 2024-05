Algérie: Départ du 1er groupe des hadjis algériens à destination des Lieux Saints

ALGER — Le 1er groupe des hadjis algériens a quitté, lundi, l'Algérie depuis l'aéroport international Houari Boumediene (Alger), à destination des Lieux Saints, en vue d'y accomplir les rites du Hadj pour la saison 1445 hégire/2024.

Ce groupe qui compte quelque 70 pèlerins, ainsi que 160 membres de la mission nationale du hadj, a été salué par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, le ministre des Affaire religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, le ministre des Transports, Mohamed El-Habib Zahana, ainsi que le Directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Salah Bouterfa.

Les hadjis ont été également salués par le Directeur général de la Protection civile, Boughelaf Boualem, le Directeur général des douanes, le Général-Major, Abdelhafid Bakhouche, le Directeur général d'Air Algérie, Hamza Benhamouda, le PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger (SGSIA), Mokhtar Said Mediouni, ainsi que par des représentants de secteurs ministériels et d'instances officielles et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Alger, Abdullah Bin Nasser Al Bussairi.

Et d'ajouter que "le gouvernement, en application des orientations du Président de la République, a mis tous les moyens au service des hadjis", en témoigne "la coordination entre les différents secteurs concernés par l'organisation de cette opération".

%

Lire aussi: Hadj 2024: le président de la République appelle les hadjis à être les meilleurs ambassadeurs de l'Algérie

Le ministre a appelé les hadjis à "représenter au mieux l'Algérie tout au long de leur séjour aux Lieux Saints", les exhortant à "se conformer aux orientations des membres de la mission nationale du Hadj".

"A partir d'aujourd'hui, les vols réservés aux hadjis se poursuivront à travers 12 aéroports répartis sur tout le territoire national", a précisé le ministre, affirmant que "tout est prêt pour assurer le bon déroulement de l'opération".

Rappelant le processus de l'organisation de l'actuelle saison du hadj, le Directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Salah Bouterfa a souligné que "grâce à la conjugaison des efforts de l'ensemble des secteurs concernés, toutes les mesures ont été prises dans les délais impartis".

Pour sa part, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Algérie a indiqué que les autorités de son pays, "ont finalisé tous les préparatifs pour accueillir les hadjis", saluant la performance de la mission algérienne qui, poursuit-il, "fait partie des missions remarquables, d'après les échos recueillis à l'issue de chaque saison de Hadj".