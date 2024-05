Afrique: Rencontre avec l'actrice soudanaise Siran Riak - «Goodbye Julia reflète exactement la condition féminine au Soudan»

«Goodbye Julia» de Mohamed Kordofani est l'histoire d'un schisme populaire qui s'aggrave. Des thématiques comme l'inégalité sociale, la maternité, la condition de la femme soudanaise, les us et coutumes sont décortiqués à travers cette histoire, bien menée par deux actrices qui font leurs premiers pas face à la caméra, à savoir Eiman Yousif et Siran Riak. Cette dernière était présente à Tunis pour la promotion du film.

Nous l'avons rencontrée pour vous lors d'un débat avec le public à Cinémadart. En voici des extraits ! Le film est sorti dans toutes les salles en Tunisie depuis le 8 mai 2024.

Le film traite de la condition de la femme au Soudan. Pouvez-vous nous en dire plus ?

«Goodbye Julia» est très réaliste. Il reflète exactement la condition féminine au Soudan. Typique même. Akram, le mari de Mona, est l'homme soudanais type par excellence. Ce conflit au sein d'un couple est récurrent. La femme désirant s'émanciper et l'homme qui l'écrase en plus des traditions et des codes sociaux de Khartoum.

Le pourcentage des femmes qui vivent comme Mona, une des deux héroïnes du film, est-il important ? Notons que Mona est la femme musulmane, appartenant à la bourgeoisie et menant un style de vie aisé.

Je ne suis pas dans une position de m'exprimer. C'est sans doute ce qui prime le plus, à 90%, mais la nouvelle génération essaie de changer les choses radicalement, spécifiquement dans la capitale.

Le film est-il sorti au Soudan ?

Non, malheureusement à cause de la guerre actuelle. Sa première projection a eu lieu au festival de Cannes, l'année dernière. Une seule fois dans une région au sud du pays. Le tournage a eu lieu, fin 2022. Il a pris une année pour voir le jour. Je suis top model à la base. J'ai été repérée sur Instagram et bien dirigée par Mohamed Kordofani, qui, lui, réalise son tout premier long métrage de fiction. L'équipe du film a fait en sorte que les conditions de tournage soient optimales. Julia, mon personnage, me ressemble en partie car j'ai souffert à l'école, dans la rue, au Soudan. C'était une période dure qui a finalement abouti à mon départ pour l'Ughanda.

Le racisme est raconté en profondeur dans le film, notamment à travers le conflit civil nord/Sud. Comment se présente actuellement la situation ?

C'est une relation purement humaine. Seulement, géographiquement, on s'est séparé. Il existe désormais deux Etats séparés sur tous les plans avec des violences incessantes. Je ne commenterai pas davantage la situation. (Sourire)