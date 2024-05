Algérie: Des organisations estudiantines se félicitent du 'bond qualitatif' réalisé ces dernières années par le secteur de l'Enseignement supérieur

ALGER — Des organisations estudiantines se sont félicitées du "bond qualitatif" réalisé, ces dernières années, par le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, grâce à la concrétisation des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ayant permis à l'Université et à la recherche scientifique de s'ériger en "locomotive" de développement et progrès économiques.

Dans une déclaration à l'APS à l'occasion de la Journée nationale de l'étudiant, commémorant le 68e anniversaire de la grève du 19 mai 1956, le Secrétaire général de l'Union nationale des étudiants algériens (UNEA), Boudiaf Abdelatif Omar, a indiqué que le secteur de l'Enseignement supérieur avait connu, ces dernières années, "un bond qualitatif, grâce à la concrétisation des engagements et des réformes du président de la République, ayant permis à l'Université, aux étudiants et à la recherche scientifique de devenir les piliers du développement, du changement et du progrès économique national".

Le responsable de cette organisation estudiantine a précisé que ces "réformes globales et profondes" avaient concerné tous les aspects liés à la communauté universitaire, dont les étudiants, les enseignants et les chercheurs, outre l'ouverture de l'université sur son environnement socio-économique et l'adaptation des spécialités scientifiques aux nouveaux besoins de la société et du marché du travail. Cela s'est traduit par "la création de plusieurs écoles supérieures dans des disciplines scientifiques importantes telles que les mathématiques, les technologies modernes et l'économie numérique", a-t-il dit.

Il a également affirmé que ces réformes profondes avaient donné plusieurs "résultats positifs", notamment "la révolution numérique qui a contribué à améliorer la gestion des universités et des différents programmes pédagogiques et à généraliser l'utilisation des moyens technologiques modernes dans toutes les activités universitaires", ajoutant que "la transformation numérique qu'a connue l'université algérienne lui a permis de s'ériger en locomotive du développement et de la relance économique, à travers la promotion de l'esprit entrepreneurial et l'encouragement des étudiants à créer des start-up pour impulser une grande dynamique dans différents secteurs et spécialités, conformément à l'orientation de l'Etat visant à encourager la production nationale".

Dans le même sillage, le responsable a mis en avant "le classement positif" des universités algériennes qui occupent les "premières places aux niveaux arabe et africain, en matière de recherches, d'études et de publications scientifiques et académiques", appelant les étudiants d'aujourd'hui à "suivre les pas des étudiants de la Glorieuse Révolution de libération" et à se rallier à "la démarche de l'Etat pour renforcer le front intérieur et construire une économie développée".

Pour sa part, le SG de l'Union générale des étudiants libres (UGEL), Mohamed El Hadi Zemouli a souligné "les grands pas" franchis, ces dernières années, par l'université algérienne, notamment après "l'adoption totale de la numérisation" qui a permis "une amélioration notable de la formation et de l'encadrement".

M. Zemouli a salué "l'engagement du Président de la République de connecter l'université avec son environnement économique, à travers plusieurs décisions et mécanismes", citant, entre autres, "la soutenance des thèses et mémoires de fin d'études dans le cadre de start-up, ce qui a permis la création de centaines de ce type d'entreprises ayant contribué à la dynamique économique que connait le pays dans plusieurs domaines" ces dernières années.

Relevant le rôle "central" des étudiants pendant la Glorieuse Révolution de libération puis dans la bataille d'édification du pays, le SG de l'UGEL a affirmé que l'étudiant doit "se mettre au diapason de l'orientation de l'Etat, sous la direction du Président de la République, pour réaliser le progrès, le développement et la prospérité".

S'exprimant à cette occasion, le président de l'Organisation nationale de solidarité estudiantine (ONSE), Naoufel Kechoud a fait savoir que les réformes engagées par le Président de la République "sont à la hauteur des aspirations de la famille universitaire notamment les étudiants", ajoutant que "l'introduction de la numérisation dans les établissements de l'Enseignement supérieur permet à l'étudiant de suivre paisiblement son cursus scientifique".

"La mise en oeuvre des engagements du Président de la République et son attachement à développer ce secteur ont permis à l'université et à la recherche scientifique de devenir un outil essentiel pour la réalisation du décollage économique, grâce aux nouvelles inventions et innovations", estime M. Kechoud.

Les étudiants d'aujourd'hui doivent "contribuer efficacement à la concrétisation des grands projets nationaux", car "l'étudiant d'aujourd'hui est le cadre de l'Algérie de demain", a-t-il poursuivi.