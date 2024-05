Algérie: Organisation prochaine de la 2e édition du Salon 'ConstanTIC'

CONSTANTINE — La 2ème édition du Salon du digital de la numérisation et des technologies de l'information et de la communication "ConstanTIC", placée sous le parrainage du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-Entreprises ainsi que le ministère de la Poste et des Télécommunications, se tiendra du 4 au 6 du mois de juin prochain à Constantine, apprend-on lundi des organisateurs.

Cette manifestation prévoit la participation de 60 exposants représentants des ténors des technologies mondiale du digital et de la numérisation, a déclaré a l'APS Mohamed Seifeddine Salhi, le directeur général de l'entreprise MediaSmart, organisatrice du Salon.

Dans le cadre de l'exposition ConstanTIC 2, il est prévu également l'organisation de conférences et d'ateliers interactifs animés par des experts internationaux et des spécialistes de renoms qui aborderont une gamme variée de sujets, incluant le E-marketing, la sécurité informatique et l'intelligence artificielle, offrant aux participants une expérience d'apprentissage pratique et une occasion d'approfondir leurs connaissances et d'échanger les expériences avec des experts de l'industrie.

Aussi, le salon ConstanTIC abritera un espace de rencontres et d'affaires ouvert aux entreprises et aux demandeurs d'emploi, ainsi qu'un espace dédié aux institutions publiques partenaires du développement de ce secteur, agences spécialisées, prestataires de services, experts et consultants, outre un espace B to B qui permettra aux entreprises d'intégrer le réseau de collaboration, de tisser de nouvelles relations et notamment de nouer des partenariats stratégiques.

Cet événement technologique vise à favoriser le développement des échanges et des expériences entre les acteurs et universitaires activant dans ce domaine, créateur de richesse et d'emploi, a ajouté la même source.

M. Salhi a souligné que cette manifestation incarne une vision d'avenir en accompagnant la transformation digitale de l'Algérie à travers l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans tous les domaines.