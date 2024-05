Tunisie: Une vague d'attaquants buteurs qui émerge en championnat - La piste à ne pas sous-estimer

Louhichi devra regarder le vivier, même s'il n'est pas très attrayant, du championnat pour redynamiser son attaque.

Quinze jours séparent l'équipe de Tunisie de son match contre la Guinée équatoriale. Un duel clé entre les deux prétendants favoris pour disputer la tête du groupe H et décrocher un billet pour le Mondial 2026.

Et puisque le match aller entre ces deux concurrents directs se jouera au Stade de Radès le 5 juin, la Tunisie sera devant l'obligation de remporter la première manche pour ne pas être distancée au classement et pour se procurer une bonne avance. Pour obtenir ces trois points en or, il va falloir donc gagner. Et pour gagner, il sera nécessaire de marquer.

Voire marquer plusieurs buts, chose utile en cas d'égalité au classement final de ce groupe éliminatoire. Le duo Montasser Louhichi-Anis Boussaïdi doit donc plancher dès maintenant sur cet objectif afin de préparer une équipe d'attaque et la doter de grands atouts et arguments offensifs.

Il est indéniable que la sortie peu glorieuse dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire est due, en grande partie, au peu d'efficacité du compartiment offensif et à la timidité de nos attaquants. Nos joueurs évoluant dans les championnats étrangers sont pour la plupart des défenseurs, des demis récupérateurs ou relayeurs et des milieux offensifs créateurs.

Pour les attaquants finisseurs, on a continué à faire confiance à de vieux talents usés qui n'ont plus leur flamme et leur générosité de leurs années de gloire. Il va falloir donc retourner au championnat local et trouver d'autres options, d'autres solutions pour injecter un sang et des joueurs nouveaux dans l'attaque de la sélection.

Des noms qui méritent d'être testés

Il faut dire que les pistes ne manquent pas. La grande forme et les performances actuelles des deux attaquants stadistes, Hamza Khadhraoui et Bilel Mejri, ne doivent pas passer inaperçues pour le tandem Louhichi-Boussaïdi. Si le Stade Tunisien est rentré de Gafsa avec un succès époustouflant par 6 buts à 1 qui l'a projeté en quarts de finale de la Coupe de Tunisie, c'est grâce, en grande partie, à ses deux attaquants qui ont fait passer au portier d'El Gawafel, Nadim Ben Thabet, l'un des plus désagréables moments de sa carrière.

C'était magnifique et sublime ce qu'a montré le duo stadiste, sans doute le meilleur duo d'attaquants tunisiens en championnat, en complicité et en complémentarité dans la zone de vérité adverse. Ce duo de choc a donné un vrai élan offensif à l'équipe de Hamadi Daou, assurant au maximum et à la perfection autant les percées et les dédoublements sur les couloirs que le jeu en profondeur. Hamza Khadhraoui a été le plus impressionnant, car il allie des qualités balle au pied, de la vitesse à l'efficacité.

On peut citer également le joueur de l'Etoile Raki Laouani qui est l'une des rares lumières d'une équipe en perte de vitesse et même du jeune Salah Barhoumi dont le but à la 72' en huitièmes de finale contre le club Ahly Sfaxi a propulsé son équipe en quarts pour affronter justement le ST. Partant du principe et de la logique sportive que la priorité doit être donnée en sélection aux joueurs les plus performants du moment, ces joueurs qui ont confirmé leur talent et leur qualité de buteurs méritent, pas tous en même temps peut-être, une chance pour briguer une place dans le groupe de la sélection.

Quand on a des attaquants qui vont assez vite, qui ont ce don d'accélérer le jeu, qui récupèrent assez de ballons pour les utiliser à bon escient, avec ce grand atout qu'est la jeunesse, c'est une occasion inouïe sur laquelle on doit sauter pour trouver des solutions à ce casse-tête. Il s'agit d'une attaque qui ne se crée pas assez de situations de but par match et qui pèche en plus par un manque de lucidité et de concrétisation devant les rares opportunités et demi-occasions qui s'offrent à elle.