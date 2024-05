Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 Mai 2024

Gabon : Bepc 2024- Les épreuves écrites débutent ce mardi 21 mai

Les épreuves écrites du Brevet d'études du premier cycle (Bepc) pour la session 2024, débuteront ce mardi 21 mai 2024, selon le calendrier des examens nationaux communiqué par le ministère de l'Éducation nationale, a-t-on appris. Des milliers d'élèves à travers le territoire national sont attendus pour participer à ces examens. Le ministère, dirigé par Camélia Ntoutoume Leclerc, a précisé que les épreuves se dérouleront du mardi 21 mai au vendredi 24 mai 2024. Cette phase écrite fait suite à l'évaluation en éducation physique et sportive qui a eu lieu du 2 au 27 avril dernier sur l'ensemble du territoire. Après les épreuves écrites, les élèves affronteront les épreuves orales de langue vivante 1 (anglais) du lundi 27 mai au samedi 1er juin 2024. La saisie et le calcul des notes se dérouleront du lundi 3 juin au samedi 8 juin 2024, suivis des délibérations le jeudi 13 juin et de la proclamation des résultats le samedi 15 juin 2024. Les candidats pourront déposer leurs réclamations du 17 au 21 juin 2024. (Source : alibreville.com[L1] )

Sénégal : Assemblée Nationale - Sa dissolution ; une partie d’échecs au sommet de l’Etat

Élu président, Bassirou Diomaye Faye va devoir composer avec une Assemblée nationale contrôlée par la nouvelle opposition. Alors que Taxawu Sénégal a pris ses distances, la nouvelle alliance avec le PDS ne suffit pas. Une dissolution avant les deux ans de législature serait inconstitutionnelle. Est-ce alors une obligation de dissoudre l’hémicycle ? . (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Tournoi qualificatif Can U17, Zone Ufoa-B - La place en demi-finale des Eléphanteaux se joue ce mardi

Après une cinglante défaite face au Ghana par un score de (5-1), les Eléphanteaux de Côte d’Ivoire sont revenus à la charge en battant les Guépardeaux du Bénin sur la marque de (1-0).Cette victoire face au Benin permet aux Eléphanteaux d’espérer encore une place en demi-finale à condition que le pays organisateur, le Ghana batte ou fasse match nul avec le Bénin, ce mardi 21 mai 2024.Après la défaite, le ministre délégué en charge des Sports et du Cadre de Vie, M. Adjé Silas Metch a rejoint les Eléphanteaux pour les galvaniser dans ce tournoi qualificatif de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) des moins de 17 ans qui se déroule depuis, le 15 et ce, jusqu’au 28 mai 2024.Le ministre Adjé Silas Metch a, au nom de la Nation, apporté son soutien aux garçons du sélectionneur Bassiriki Diabaté. Après quoi, il a regagné Abidjan. (Source : fratmat.info)

Kenya : Effondrement d'un immeuble à Nairobi - Des personnes piégées

Plusieurs personnes sont restées coincées sous les décombres après l'effondrement soudain d'un immeuble de trois étages à Nairobi. Des témoins oculaires ont déclaré que de nombreuses personnes étaient piégées après être retournées récupérer leurs affaires pendant la suspension des travaux du bâtiment de trois étages en cours de démolition : « Il y a peut-être 8, 9 ou 10 jeunes hommes qui sont piégés là-dedans. Jusqu'à présent, tout allait bien, mais le gouvernement nous a totalement déçus aujourd'hui. Les secours sont arrivés trop tard, après cinq heures sans aucune aide. » a expliqué__F_aith Opuko, résidente locale.( Source : africanews)

Burkina Faso : Ouagadougou - 2 morts dans le braquage d’un véhicule transportant des fonds

2 personnes tuées (le chauffeur et l’agent de sécurité), une fillette blessée et 27 millions auraient été emportés. C’est le bilan du braquage d’un véhicule de type 4x4 de couleur noire qui, a enflammé la toile le lundi 20 mai 2024 à Ouagadougou vers le cimetière de Tampouy, non loin de la mosquée sunnite. Des faits, il est ressorti que le véhicule des victimes aurait été pris en filature par deux hommes à moto depuis leur sortie d’une banque de la place. Et que face aux tirs des braqueurs, le chauffeur s’est vu contraint de garer. Présents sur les lieux du drame, les services d’enquêtes compétents seraient rejoints par le procureur du Faso près le TGI Ouaga I. C’est à l’issue des constations, que les corps auraient été enlevés aux alentours de 16h. Mais jusqu’au moment où nous traçons les dernières lignes de cet élément, aucune information officielle sur cette affaire n’a été donnée. (Source : l’Observateur Paalga)

Afrique du Sud : Processus électoral - Jacob Zuma exclu des élections générales

La Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction sud-africaine, a déclaré, lundi, l’ex-président Jacob Zuma inéligible en raison d’une condamnation à la prison en 2021 et a prononcé son exclusion des élections générales prévues le 29 mai, a appris l’Acp de source officielle sud-africaine. «Jacob Zuma a été reconnu coupable d’une infraction et condamné à une peine d’emprisonnement de plus de 12 mois. (Source : Acp)

Congo Brazzaville : Coup d'État manqué à Kinshasa - Brazzaville touchée par un obus

Selon le gouvernement du Congo-Brazzaville, cet obus tiré à partir de Kinshasa a fini sa course dans l’arrondissement 2 Bacongo, précisément au quartier M’Pissa, dans la zone dite des Trois Francs. Le ministre de la Communication, Thierry Moungala, rassure la population et l’appelle à vaquer librement à ses occupations car l’impact est évalué à faible risque. (Source : Digital Congo)

Niger : Coopération avec les Institutions de Bretton Woods - Le Banque mondiale va reprendre ses décaissements suspendus

La Banque mondiale (Bm) va reprendre « dans les jours à venir » ses décaissements pour relancer d’importants projets au Niger « interrompus » après le coup d’Etat contre le président élu Mohamed Bazoum en juillet 2023, a appris vendredi l’Afp auprès de l’institution à Niamey. « Il est prévu que les décaissements sur tous les projets en vigueur de la Banque mondiale reprennent dans les jours à venir », a indiqué à l’Afp le service de presse de la Bm à Niamey. « Le Niger a apuré ses dettes avec la Banque mondiale » ce « qui rend possible la reprise des décaissements » et « la préparation de nouveaux financements », poursuit cette source. L’apurement de la dette par le Niger, dont le montant n’est pas précisé, était une condition de la reprise de décaissements en faveur de ce pays pauvre, dirigé depuis près de dix mois par un régime militaire. (Source : aniamey.com)

Rca : Deuil / Culte œcuménique - En mémoire des victimes du naufrage du 19 Avril 2024 à Bangui

Le Président de la République Faustin Archange TOUADERA a assisté en début d’après-midi du 18 mai 2024 au Stade Omnisport de Bangui, au culte interconfessionnel dédié en la mémoire des victimes du naufrage de la baleinière qui s’est survenu sur le fleuve M’poko faisant plusieurs victimes et des blessés. Cette consécration est la volonté traduite du Ministre de l’administration du territoire et les plates-formes des confessions religieuses.Dans son allocution de circonstance, le Ministre de l’Administration du Territoire Bruno YAPANDE a rappelé l’importance de cette célébration visant à rendre hommage aux victimes du naufrage du 19 avril 2024 sur le fleuve M’poko. La cérémonie était marquée par les témoignages des familles des victimes, des survivants et des secouristes. Prenant la parole, le Président de la République Faustin Archange TOUADERA a salué la solidarité qui s’est manifestée lors de ce naufrage notamment avec l’aide apportée par les piroguiers et les conducteurs de taxi-moto pour secourir et acheminer les blessés à l’hôpital. (Source : abangui.com)

Togo : Environnement des affaires - Un accord avec la France pour faciliter l’obtention des visas business dans l’espace Schengen

L’accord a été signé par Augustin Favereau, Ambassadeur de France au Togo, et les dirigeants des principales organisations consulaires et patronales du Togo, dont la Chambre de Commerce et d'Industrie, le Conseil National du Patronat et l'Association des Grandes Entreprises. Le Togo a récemment signé avec la France une convention de partenariat visant à simplifier l’obtention de visas d’affaires vers l'espace Schengen. Plusieurs mesures devraient ainsi être mises en place pour alléger les processus administratifs et faciliter la procédure de demande pour les déplacements professionnels des salariés et dirigeants d'entreprises basées au Togo. (Source : Agence de presse togolaise)