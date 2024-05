Cote d'Ivoire: Plan et développement / Prospective - Le gouvernement renforce la promotion de la culture de l'anticipation

La première édition de la Journée nationale de la prospective a été organisée le 16 mai 2024 à Abidjan-Plateau.

La prospective est une démarche intellectuelle et méthodologique visant à anticiper les évolutions possibles du futur, à partir de l'analyse du présent et du passé. Elle permet de mieux comprendre les dynamiques à l'oeuvre dans différents domaines. Ce sont l'économie, la technologie, l'environnement et la politique.

En vue de vulgariser cette démarche, le 16 mai, à Abidjan-Plateau, une Journée nationale de la prospective (Jnp) a été organisée.

Au cours de cette cérémonie, le directeur de cabinet du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, Yéo Nahoua, a affirmé que l'organisation de cette première journée dédiée à la prospective vise à célébrer tous ces efforts nationaux. Les fruits du travail de plusieurs générations d'experts. https://www.fratmat.info/article/236681/economie/ministere-de-leconomie-du-plan-et-du-developpement-niale-kaba-decline-les-chantiers-majeurs-de-lannee-2024

Il a saisi l'opportunité pour féliciter tous les experts qui ont contribué aux études prospectives « Côte d'Ivoire 2000 «, « Côte d'Ivoire 2010 « et

%

« Côte d'Ivoire 2025 » . Ainsi que ceux de la dernière étude nationale prospective « Côte d'Ivoire 2040 » .

Yéo Nahoua a témoigné la gratitude du ministère et la reconnaissance de la nation pour les efforts et les sacrifices consentis par ces personnalités, pour la construction d'un avenir meilleur de la Côte d'Ivoire. Cette première journée a permis de renforcer la promotion de la culture de l'anticipation et formuler des recommandations visant à la prise en compte à long terme de la planification.

Le secrétaire général par intérim du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique (Bnpvs), Henri Ouattara, a déclaré que la prospective est du domaine du pouvoir et de la volonté. Elle donne la possibilité d'en faire un axe fort de la gouvernance des institutions de la République, des ministères sectoriels et du secteur privé. « Ce choix fera de notre nation l'une des premières du continent africain, par la puissance de sa réflexion stratégique à long terme », a-t-il indiqué.

Notons que cette première édition de la Jnp a bénéficié de l'accompagnement technique et financier du Programme des nations unies pour le développement (Pnud). Elle a enregistré la participation de représentants d'institution de la République, des experts nationaux et internationaux en prospective, des représentants des collectivités territoriales, d'université, de centres de recherche, du secteur privé, de la société civile et de partenaires techniques et financiers.