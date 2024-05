Algérie: Signature d'un accord pour la réalisation d'un projet de numérisation des examens du permis de conduire

ALGER — Un accord de partenariat a été signé, lundi à Alger, entre la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR) et le Centre de recherche sur l'Information Scientifique et Technique (CERIST), dans le but de réaliser un projet de numérisation du système des examens du permis de conduire.

A cette occasion, le chargé de gestion de la DNSR, Ahmed Nait El Hocine, a indiqué que ce projet constituait "un tournant dans le système de formation pour l'obtention du permis de conduire", ajoutant que le recours à la numérisation s'inscrivait dans le cadre de "la stratégie du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire visant à moderniser le secteur".

Pour sa part, le directeur des Recherches au CERIST, Zoheir Mokhtari, a affirmé que le but de ce projet était d'"améliorer et d'accélérer le rythme du Service public", soulignant que ce portail permettra aux concernés "d'y accéder à partir du dossier d'inscription, passant par les examens théoriques et jusqu'aux résultats".

A noter, ce projet sera concrétisé, dans un premier temps, dans certaines wilayas pilotes, avant de le généraliser aux restes des wilayas du pays.