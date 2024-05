Togo: Guerre ouverte entre la Mairie de Bè Afédomé et les mendiants (mineurs et adultes) dans les feux tricolores

La Mairie de la Commune de Golfe 1 ne veut plus voir les enfants et les adultes faire la manche dans les feux tricolores et autres carrefours sur son territoire communal.

D'après un communiqué, le Maire de cette commune de Lomé, Joseph Gomado dit avoir constaté « que des mineurs de nationalité togolaise et aussi étrangère, se baladent aux intersections et feux tricolores dans la commune du Golfe 1 pour quémander de l'argent chez les automobilistes. D'autres simulent en prétendant offrir des services aux conducteurs ». Ce qui d'après le Maire Principal, « porte atteinte à l'ordre public et à la tranquillité publique, de même qu'à la sécurité des usagers, causant parfois des accidents ».

Se fondant sur « l'article 153 de la loi n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée », la Mairie de Bè Afédomé, dans sa volonté de « prévenir cet état de chose et de garantir la sécurité des usagers et des automobilistes », informe donc qu' « il est interdit toute présence d'enfant mineur ou adulte pour mendier au niveau des feux tricolores et intersections dans la commune du Golfe 1 ».

Et poursuit-on, que, « toute personne, en particulier tout enfant, surpris en se livrant à ce genre de comportement fera l'objet d'interpellation et confie aux autorités judiciaires compétentes ».

Et pour conclure, la mairie invite à construire ensemble la « commune dans l'ordre et la discipline ».