Rwanda: Le premier ministre Bah Oury aux guinéens vivant au Rwanda - Le pays avance, il faut voir la perspective

Le Premier ministre, Amadou Oury Bah, a rencontré ce lundi 20 mai 2024 la communauté guinéenne locale à Kigali dans l'enceinte conviviale de l'ambassade, inaugurée il y a quelques mois par le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya. Accompagné de l'Ambassadeur, Soumaila Savané et des membres de son cabinet, le Chef du Gouvernement a échangé avec nos compatriotes sur la vision d'une Guinée dynamique disposant de ressources naturelles et humaines nécessaires à l'accélération de son processus de développement.

Le Premier Ministre a souligné l'importance de la communauté guinéenne vivant à l'étranger. « Nous avons un formidable potentiel que représente la communauté à l'étranger. Comment tirer profit de cette diaspora pour ramener la Guinée dans une dimension où tous les Guinéens pourront être fiers de leur pays ? » est au coeur de l'action publique.

Dans cette perspective, le Premier ministre a mis en lumière le rôle crucial du secteur privé. Ses acteurs de plus en plus jeunes, entreprenants et diversifiés devront d'avantages participer à la construction nationale. "La Guinée avance, il faut voir la perspective" déclare Bah Oury avant d'ajouter : "la cohésion nationale, le vivre ensemble, le respect des identités, le respect des lois sont primordiales".

Se référant à l'histoire du Rwanda il y a trente ans, le Premier ministre a appelé à la préservation de la paix et de la solidarité entre les Guinéens.

Amadou Oury Bah a rendu à César ce qui appartient à César en précisant que : « la volonté de rassembler et réconcilier les Guinéens fant partie de l'ADN du Président Mamadi Doumbouya. L'organisation des Assises nationales en 2022 et les efforts de mise en oeuvre de ses recommandations permettent de soigner le mal guinéen par les racines ».

Confiant au futur heureux de la Guinée, le Chef du Gouvernement assure de la détermination des autorités de la Transition à oeuvrer dans le sens de transformation durable du pays.

Le porte-parole de la communauté guinéenne a salué le message du Premier ministre et a invité le Gouvernement à investir davantage dans l'éducation et la formation de la jeunesse et à la création des opportunités d'emploi. Pour Mohamed Bachir Camara, « ... L'appui à l'employabilité des jeunes constitue un des jalons forts de toute stratégie de développement ».

Le Premier ministre a pris bonne note des différentes propositions qui lui ont été présentées par les représentants de la communauté guinéenne du Rwanda.