Afrique: Les systèmes d'armes autonomes non réglementés représentent un risque pour le continent

interview

L'ambassadeur de Sierra Leone, M. Lansana Gberie, met en garde contre une nouvelle course aux armements qui pourrait détourner des ressources importantes de la consolidation de la paix et du développement durable.

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelé les pays à conclure d'ici 2026 les négociations sur un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les systèmes d'armes autonomes (SAA). En réponse, la Sierra Leone a accueilli en avril 2024 une conférence des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour discuter des défis associés aux SAA. Dans cet entretien avec Kingsley Ighobor d'Afrique Renouveau, le représentant permanent de la Sierra Leone auprès des Nations Unies à Genève, le Dr Lansana Gberie, organisateur en chef de la conférence au nom du gouvernement de la Sierra Leone, discute des résultats et des ramifications de la prolifération des SAA pour l'Afrique. En voici des extraits :

Que sont exactement les systèmes d'armes autonomes (SAA) et en quoi sont-ils différents des armes conventionnelles ?

Les armes autonomes sont de nouvelles armes très puissantes conçues pour sélectionner, cibler et engager sans intervention humaine significative. La différence avec les armes conventionnelles est simple : le facteur humain. Souvenez-vous que les deux bombes atomiques qui ont dévasté les villes japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale ont été larguées par des êtres humains qui ont soigneusement sélectionné les cibles. Elles ont causé un énorme carnage, mais il était facile de déterminer qui était responsable de leur utilisation. Les armes autonomes décident de tuer ou de détruire des cibles sans qu'aucun être humain ne participe au processus. Il est difficile de rendre compte d'une décision aussi grave.

%

Que pensez-vous de l'urgence exprimée par le Secrétaire général des Nations Unies pour une action internationale sur les SAA ?

C'est un appel que nous soutenons pleinement. Comme vous le savez, M. Guterres a lancé cet appel dans une déclaration conjointe avec Mme Mirjana Spoljaric Egger, présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le 5 octobre 2023. Il a qualifié les armes à feu létales de moralement répugnantes et politiquement inacceptables, appelant à leur interdiction en vertu du droit international.

Pourquoi le monde doit-il se préoccuper de la prolifération des armes à sous-munitions ?

Il existe des raisons éthiques, juridiques et pratiques pour lesquelles le monde doit se pencher sur cette question dès maintenant. Les machines et les algorithmes ne devraient pas prendre de décisions de vie ou de mort, et c'est ce que les armes autonomes sont conçues pour faire. Sur le plan éthique, c'est épouvantable.

Il existe également un aspect juridique fondamental : si des machines doivent prendre des décisions de vie ou de mort dans le cadre d'une guerre, qui peut être tenu responsable des crimes de guerre potentiels, des exécutions extrajudiciaires et de l'utilisation illégale d'armes ?

Les systèmes d'armes autonomes présentent d'énormes risques pour la sécurité mondiale : ils augmentent le risque d'escalade involontaire et de guerres éclairs, et ils abaissent le seuil de déclenchement de la guerre. Ils sont faciles à faire proliférer et pourraient facilement être utilisés comme armes de destruction massive pour des assassinats ciblés, à la fois par des acteurs étatiques et non étatiques.

Quels sont les facteurs qui contribuent à la popularité croissante des SAA en tant que moyens militaires ?

Ils sont très pratiques. Les puissances militaires sont souvent réticentes à prendre des risques : elles ne veulent pas subir elles-mêmes de lourdes pertes, mais préfèrent les infliger à leurs ennemis. C'est ce que les systèmes d'alerte avancée font pour eux. Ils laissent aux machines le soin de décider des cibles à atteindre. Cela aussi est pratique.

Il devient difficile, d'un point de vue juridique, de rendre compte des décisions qu'ils ont prises. Les êtres humains doivent rester responsables de la conduite des guerres, y compris des décisions de ciblage. Les systèmes d'armes autonomes augmentent le risque de pertes civiles à grande échelle.

Comment la prolifération du sida affecte-t-elle l'Afrique ?

Nous sommes une région vulnérable. Les grandes puissances militaires investissent dans des technologies qui réduisent le contrôle humain. Cette dynamique profite aux fabricants d'armes et détourne des ressources importantes de la consolidation de la paix et du développement durable. L'utilisation des systèmes d'alerte avancée pourrait renforcer la capacité des pays fortement militarisés à infliger des violences en toute impunité. En appelant à un nouvel accord international juridiquement contraignant sur les armes légères, les États membres de la CEDEAO espèrent empêcher l'escalade de la domination militaire par les pays les plus militarisés.

Comment les pays africains peuvent-ils empêcher la diffusion de ces armes ?

À la suite de l'appel lancé par le Secrétaire général des Nations Unies, plus de 115 États soutiennent aujourd'hui fermement l'ouverture de négociations sur un traité. La conférence de la CEDEAO, tenue à Freetown les 17 et 18 avril 2024 et accueillie par le président Julius Maada Bio de la Sierra Leone, était une réponse à une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les systèmes d'armes autonomes létaux adoptée le 22 décembre 2023. Cette résolution soutient l'appel du Secrétaire général.

Le communiqué publié à l'issue de la conférence a affirmé le soutien collectif de la région aux négociations d'un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes autonomes sans contrôle humain significatif.

En quoi des événements tels que la conférence de Freetown contribuent-ils à l'élaboration d'un traité sur les armes légères et de petit calibre ?

De manière significative. La conférence de la CEDEAO à Freetown a fait suite à d'autres conférences régionales organisées dans le monde entier pour sensibiliser au problème et définir une approche régionale commune en faveur d'un accord juridiquement contraignant sur les armes légères et de petit calibre. Le Costa Rica en a organisé une, tout comme les Philippines. Une autre conférence a eu lieu dans les Caraïbes, à Trinité-et-Tobago.

Il convient de rappeler que tous les États membres de la CEDEAO ne sont pas parties à la Convention sur certaines armes classiques (CCAC) et qu'ils n'ont pas participé aux discussions mondiales sur les armes légères et de petit calibre. La conférence de Freetown a permis à ces pays de participer à ces discussions.

Pourquoi la Sierra Leone joue-t-elle un rôle de premier plan dans les efforts de plaidoyer en faveur d'un traité sur les armes légères ?

Comme vous le savez, la Sierra Leone est un membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes également membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.

Le président Bio a déclaré, lors de l'ouverture de la conférence à Freetown, que la Sierra Leone était profondément engagée dans la sauvegarde de la paix et de la sécurité dans notre région. Nous comprenons les effets déstabilisants des conflits militaires qui peuvent durer des générations. Nous sommes devenus les champions du contrôle des armes et du désarmement au niveau mondial.

Le président a commencé sa carrière en tant qu'officier militaire et a fait partie du premier groupe de soldats de la paix envoyés au Liberia au début des années 1990, alors que ce pays était en pleine guerre civile. Il sait que si nous ignorons la question des armes autonomes dans notre arrière-cour, nous le faisons à nos risques et périls.

Quelles sont les principales difficultés et complexités liées à la négociation d'un instrument juridiquement contraignant pour réglementer les armes légères et de petit calibre, compte tenu de la diversité des perspectives et des intérêts des différents pays ?

Tous les traités internationaux, en particulier ceux portant sur les armes, ont tendance à être complexes, et les négociations qui y aboutissent peuvent être longues et difficiles. On entend souvent dire qu'un traité serait inefficace si les pays utilisant les SAP n'y adhéraient pas. Mais avec le droit international, il est possible de déterminer les responsabilités, que les États soient parties ou non. Cela a un poids moral et pratique important. Une majorité de pays est favorable à un traité sur les SAA. Ne l'oublions pas. Mais certains pays et intérêts puissants s'opposent à l'ouverture même de telles négociations. Cela ne doit pas décourager la majorité. Nous devons tous nous efforcer d'éviter une course aux armements dans ce domaine.