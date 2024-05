Congo-Kinshasa: Le FICE fustige la tentative de renversement des institutions à Kinshasa

Le Forum des intellectuels congolais de l'étranger (FICE) a condamné, lundi 20 mai, le plan de renversement des institutions et de la déstabilisation du pays par un groupe d'assaillants, à Kinshasa.

Cette structure l'a condamné dans un communiqué parvenu ce lundi à Radio Okapi.

Le FICE estime que l'attaque du palais de la nation est une violation du symbole du pouvoir et de la fierté de la RDC qui ne devait avoir lieu sous n'importe quel prétexte.

Il demande que les auteurs et leurs commanditaires de ce coup de force soient déferrés en justice pour connaitre et comprendre comment ce plan est né et a été exécuté.

« Si selon les images de cet incident qui circulent sur les réseaux sociaux, il y a une implication des étrangers reconnus coupables, ils doivent être jugés, condamnés et emprisonnés en RDC. Qu'un audit des services de renseignement et de sécurité soit effectué pour comprendre comment s'est fait le recrutement des assaillants, leur approvisionnement en armes et équipements », souligne ce communiqué.

Pour le FICE, il est nécessaire qu'une investigation approfondie de la situation soit également effectuée pour établir des responsabilités et comprendre le modus operandi à l'intérieur et extérieure du pays.

Il recommande aux Congolais de chercher à savoir si cette tentative de renversement des institutions a un lien quelconque entre la crise actuelle sur l'élection du bureau de l'Assemblée nationale.

Le Forum des Intellectuels Congolais de l'étranger rassure les dirigeants des institutions et tous les Congolais de sa lutte pour l'installation d'une démocratie solide et cela par des voies pacifiques.