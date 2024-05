Congo-Kinshasa: Kasaï-Oriental - Des femmes en situation de handicap bénéficient d'un don de Caritas

A Mbuji-Mayi, le weekend dernier, des dizaines de femmes en situation de handicap ont reçu des machines à coudre, des pagnes et divers autres matériels pour démarrer des activités génératrices de revenus.

Cette initiative, soutenue financièrement par la Rawbank, dans le cadre de ses activités de responsabilité sociale et environnementale, est mise en oeuvre par Caritas Congo. Le projet vise à autonomiser les personnes à mobilité réduite.

La plupart de ces femmes, auparavant désœuvrées et vivant de la mendicité et de petits travaux, peuvent désormais envisager un avenir plus stable grâce à ce partenariat entre la Rawbank et Caritas Congo. Certaines d'entre elles deviennent ainsi chefs d'entreprise.

La coordonnatrice nationale de l'Association pour la promotion et la protection sociale des vulnérables, la révérende Wivine Mbombo, a souligné l'importance de l'encadrement et de la formation offertes à ces femmes, notamment dans la couture et d'autres activités. L'objectif de cette ONG est de rendre ces femmes responsables et autonomes. En outre, certaines d'entre elles seront formées en élevage et en fabrication de savon.

Le représentant de la Rawbank a également affirmé l'engagement de la banque dans divers projets d'aide à la population, tels que le forage d'eau et l'éducation