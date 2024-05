Sénégal: L'exposition sonore «Échos du passé», à la découverte du patrimoine culturel immatériel

Ce sont des enregistrements exceptionnels et historiques qui vont être donnés à entendre à partir de ce mardi 21 mai au Musée des civilisations noires de Dakar. L'exposition « Échos du passé » présente des témoignages vocaux d'Africains issus des ex-colonies allemandes d'Afrique ou d'ex-prisonniers capturés pendant la Première Guerre mondiale qui opposa Français et Allemands.

C'est une exposition sonore qui se tient à Dakar jusqu'au 21 juin. Ces archives présentées au Musée des civilisations noires sont d'autant plus émouvantes qu'elles sont anciennes : plus d'un siècle par exemple pour ce chant enregistré en 1910, il y a 114 ans en Allemagne, sur un cylindre phonographique, l'ancêtre du disque.

Ces témoignages longtemps oubliés ont été exhumés par le musée Ethnologique de Berlin. « Il y a des contes, des légendes, des chants mais aussi des interviews. On est dans un exercice qui est à la fois une exposition mais aussi un exercice d'écoute parce qu'il y a des langues qu'on ne peut pas reconnaître, des groupes qu'on ne parvient pas à identifier. Il y a donc toute une recherche maintenant à mener », explique le professeur Hamady Bocoum, directeur du Musée des civilisations noires.

Une exposition itinérante

« On va faire des séances d'écoute publique. Cela veut dire que l'on va inviter des experts pour faire une recherche de provenance collective pour nous donner encore plus d'informations sur les enregistrements. On va aussi distribuer les enregistrements via internet. Avec cette approche, on espère avoir beaucoup plus d'informations sur les origines de ces enregistrements », ajoute Philip Kuppers, directeur de l'institut culturel allemand Goethe de Dakar.

Après Dakar, le projet des organisateurs est de faire tourner cette exposition sonore dans d'autres pays d'Afrique, afin que ces précieux enregistrements résonnent aux oreilles de tous ceux qui voudront se replonger dans une part de leur histoire.