Madagascar: Journée internationale des musées - Célébration axée sur l'éducation et la recherche cette année

La Journée mondiale des musées a été célébrée avec faste à Madagascar le samedi 18 mai dernier.

La Journée internationale des musées (JIM) est un événement célébré par le Conseil international des musées (ICOM), qui a lieu tous les ans autour du 18 mai. Chaque année, l'événement met en valeur un thème particulier, au coeur des préoccupations de la communauté muséale internationale. Le thème de cette année « Les musées pour l'éducation et la recherche », vise à souligner l'importance des musées en tant qu'institutions éducatives dynamiques favorisant l'apprentissage, la découverte et la compréhension culturelle.

Madagascar étant membre de cette communauté mondiale des musées, une célébration officielle a eu lieu au Rovan'i Madagasikara, un des musées sous la tutelle du ministère de la Communication et de la Culture, le samedi 18 mai dernier. La ministre de la Communication et de la Culture par intérim, Rasata Rafaravavitafika a, dans son allocution, mis en exergue l'importance du Musée dans la mesure où ce dernier constitue une protection du Patrimoine mettant en lumière toutes ses richesses et la diversité culturelle qui font l'identité culturelle du pays.

Le musée permettra à toutes les générations qui se succéderont de connaître des détails de l'histoire du pays de façon pérenne, à travers les expositions dans ces sites dédiés. L'accent a été mis sur le fait qu'il ne s'agit pas uniquement de transmission de connaissances de l'histoire mais surtout des valeurs et de l'identité du pays sans oublier la diversité de sa culture. Il a été également rappelé que les musées ont aussi un grand rôle dans le développement du pays sur le plan économique et social notamment à travers le tourisme.

Les musées de Madagascar ont été ouverts gratuitement aux élèves durant cette célébration. Par ailleurs, l'Icom-Mag, la branche régionale de l'ICOM à Madagascar, a tenu à offrir des ouvrages sur les musées à la bibliothèque du Département Histoire de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université d'Antananarivo, pour marquer cette célébration. Le ministère de la Communication et de la Culture, quant à lui, dédiera cette semaine à mieux faire connaître les différents musées de Madagascar sur les réseaux sociaux et la chaîne nationale.