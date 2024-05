Madagascar: Tsaratanana - Cinq personnes enlevées par des dahalo

Un nouvel acte de kidnapping a secoué la région de Betsiboka ce week-end. Cinq personnes ont été enlevées par des dahalo armés dans le village d'Ambodikinina, situé dans le fokontany Betenina, commune rurale Ambakireny, district de Tsaratanana. Les victimes comprennent deux femmes de 25 et 40 ans, ainsi que trois hommes, dont deux âgés de 30 ans et un de 36 ans.

D'après les informations recueillies auprès des proches des victimes, une trentaine de dahalo, armés de kalachnikovs, de Mas 36 et de fusils de chasse, ont fait irruption dans le village. Les villageois, terrorisés et désarmés, n'ont pas osé affronter les assaillants. Les dahalo ont rapidement ciblé leurs victimes et se sont enfuis vers le sud-ouest avec les otages, sans rencontrer de résistance.

Les personnes enlevées sont originaires de la région Betsiboka, à l'exception d'une d'entre elles, qui vient de la région Analamanga. Les villageois ont immédiatement alerté les forces de l'ordre, qui se sont précipitées sur les lieux.

Interrogées sur cette affaire, les forces de l'ordre n'ont pas encore communiqué d'informations détaillées. Les gendarmes sont actuellement sur le terrain pour mener des enquêtes et poursuivre les ravisseurs, selon les dernières informations disponibles.

Le phénomène de kidnapping par les dahalo est en constante augmentation, suscitant des interrogations quant à l'efficacité des mesures de sécurité. Malgré les arrestations fréquentes d'individus impliqués dans ces actes criminels, les enlèvements continuent de se produire, plongeant les populations locales dans un climat d'insécurité et de peur. Cette situation critique appelle à une intervention plus efficace et coordonnée des autorités pour protéger les citoyens et mettre un terme à cette menace récurrente. Les habitants de Tsaratanana, et de la région Betsiboka en général, espèrent que les efforts des forces de l'ordre aboutiront rapidement à la libération des otages et à la capture des dahalo responsables de ces actes.