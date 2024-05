Congo-Kinshasa: L'ARE et la SNEL s'engagent à lutter contre les délestages intempestifs à Kinshasa

Les plaintes des consommateurs de l'électricité sur les délestages que connait Kinshasa ont poussé Docteur Sandrine Mubenga, DG de l'Autorité de régulation, à aller s'enquérir de la situation auprès de la Société nationale d'électricité (SNEL). Les deux Etablissements sont totalement investis dans la recherche d'une solution.

Le vendredi 17 mai, Docteur Sandrine Mubenga, en sa qualité de patronne de l'instance de régulation du secteur national de l'électricité, était reçue à la Direction générale de la SNEL par son collègue DG, Monsieur Fabrice Lusinde, pour une importante séance de travail - les deux personnalités étant entourées chacune de ses collaborateurs.

Ce déplacement était motivé par le souci de savoir quelles sont les causes qui sont à la base des délestages que connait la ville de Kinshasa ; les différents plans mis en place pour communiquer ces délestages ; et les solutions à court, moyen et long terme pour les éviter. « Je pense qu'après cette réunion très intéressante que nous avons eue aujourd'hui avec la SNEL, la situation est rentrée à la normale, les groupes au niveau d'Inga ont été réparés, donc cette nouvelle est rassurante et nous sommes en train de voir avec la SNEL comment les accompagner pour mieux stabiliser le réseau de Kinshasa », a déclaré Docteur Sandrine Mubenga devant la presse.

Rassurant, le DG Fabrice Lusinde a affirmé que la SNEL aujourd'hui va être en mesure de façon continue d'améliorer district par district la stabilité et la desserte, le service à la clientèle de sorte qu'il y ait un changement perceptible et pour cela ils auront l'accompagnement de l'ARE qui va faire la jonction et monitorer que les doléances vont aller en diminuant et que la SNEL va répondre de la meilleure façon possible à sa clientèle.

« Nous rassurons nos clients et la population en général que la configuration d'avant les travaux est remise en route. Nous rassurons aussi qu'il existe, ce sera mis en oeuvre dans les prochaines semaines, des plans de stabilisation et d'amélioration de la desserte pour les cinq districts SNEL de Kinshasa », a-t-il indiqué en précisant qu'ils ont reçu toute une série de matériel pour réapprovisionner les stocks et être en mesure d'intervenir le plus vite possible sur le réseau.

S'agissant des plans de délestage, a poursuivi de la SNEL, nous avons apporté la réponse selon laquelle ils sont affichés sur les cabines et dans les CVS, mais grâce à Madame la Directrice de l'ARE, nous allons aussi pouvoir les publier sur le site web notamment du régulateur. « Nous avons également annoncé que nous allons faire un protocole notamment avec l'Agence congolaise de presse (ACP) et qu'à partir de leurs canaux d'information on peut atteindre plus encore de clients et on va aussi innover avec la création d'un compte SNEL sur X (Twitter) à travers l'ACP », a-t-il ajouté. Parlant toujours de l'amélioration de la desserte, le DG de la SNEL a aussi évoqué la digitalisation, qui nécessite l'installation des compteurs communicants chez la majorité des clients le plus tôt possible.

Reconnaissant qu'il y a beaucoup d'enjeux et des difficultés, particulièrement des difficultés empêchant la SNEL d'être en mesure d'anticiper, le DG de la SNEL a fait savoir que son hôte leur a apporté sa confiance et l'accompagnement qu'elle doit continuer de faire auprès de l'opérateur SNEL, notamment dans la régularisation de ses concessions et ses titres.

Des efforts inlassables de stabilisation

A en croire le DG de la SNEL, il y a cinq plans de stabilisation et d'amélioration de la desserte. D'après lui, la quantité d'électricité qu'on livre à Kinshasa actuellement varie entre 450 et 620 Mw dépendamment du nombre de machines disponibles au parc ouest. « On est conscient que ce n'est pas assez d'énergie pour la population de Kinshasa, mais ce qu'on aimerait c'est arriver à garantir mois après mois un minimum de quantité livrée à Kinshasa. Ça va se faire parce qu'il y a actuellement une machine en réhabilitation à Inga II qui va permettre d'avoir finalement 7 machines sur 8, la 8ème machine devant venir plus tard », a-t-il expliqué avant d'annoncer qu'il y a un programme d'investissement qui va permettre d'ajouter des transformateurs dans les postes.

Paraphrasant son collègue, Madame le DG Sandrine Mubenga a attesté que la SNEL est réellement en train de faire des efforts nécessaires comme le Directeur général l'a expliqué, pour améliorer la desserte en électricité, dans la ville de Kinshasa, pour diminuer le nombre de délestages.

Toutefois, elle a rappelé à la population d'éviter les raccordements frauduleux. « Et donc, en tant que régulateur, nous avons porté la doléance des consommateurs auprès de la SNEL, mais nous demandons aussi aux consommateurs de ne pas faire des raccordements frauduleux et de ne pas abimer les compteurs électriques que la SNEL place dans des foyers », a-t-elle conseillé.

Contrôle et suivi des projets

Les deux chefs d'entreprises ont aussi parlé du contrôle et suivi des projets. D'où, ils ont promis de mettre sur pied une commission ARE-SNEL pour pouvoir faire le contrôle et le suivi de plusieurs projets qui sont à Kinshasa et dans l'arrière-pays.

La longue séance de travail qui a commencé par les remerciements du DG Fabrice Lusinde à l'endroit de son collègue DG de l'ARE pour le fait d'être venue s'enquérir des difficultés et faire part des doléances des clients de Kinshasa en particulier, s'est clôturée par les remerciements du Professeur Sandrine Mubenga