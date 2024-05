Congo-Kinshasa: Contentieux des élections sénatoriales - La Cour constitutionnelle confirme les résultats de la CENI

Sous l'oeil vigilant de son président, Dieudonné Kamuleta, la plus haute institution du pays siégeant en matière de contentieux des résultats provisoires des élections sénatoriales a déclaré neuf requêtes irrecevables, neuf autres recevables mais non fondées et deux désistements. Au total 20 requêtes ont été introduites par les candidats malheureux aux sénatoriales. Cette annonce a été faite à l'issue d'une audience publique tenue jeudi 16 mai dernier à Kinshasa-Gombe.

Le 29 avril dernier de l'année en cours, la commission nationale électorale indépendante avait organisé un scrutin sénatorial afin de renouveler les membres du sénat. Les députés provinciaux ont jeté leurs dévolus sur les candidats ci-après : au Maniema (Omane Bitika Pascal, Kalumba Mwana Ngongo justin ,Luanga Makela justin, Afani Idrissa Mangala) ; Kasaï oriental ( Guy Kabombo, Alphonse Ngoyi Kasanji, José Mpanda Kabangu, Kalala Wa Kalala ) ; Mongala ( Sakombi Molendo, Jean-Pierre Lihau, Lingepu, Elysée Bokumwana ; Haut Lomami( Danny Banza, Grace Yamba, Kabamba Isabelle, Alain Kitombolwe); Kasaï( Joseph Ngalamume, Clément Muya, Nkole Tshimuanga, Bushabua ) ; Tshopo (Jean Baminisa, Darunwezi, Kyala...) ; Haut- Katanga( Salomon Kalonda, Sama Lukonde, Jacques kyabula Katwe, Jean-Felix Mupanda) ; Lomami ( Kalambayi Katshiobo Jonas, Lumanu Mulenda Bwana N'sefu Adolphe, Muabilu Mbayu Mukala Pius, Florence Muleka bajika) ; Kongo central (Néfertiti, Kinduelo, Bidimbu, Vangu Kisoso) ; Sud-Kivu( Modeste Bahati, Eustache Muhanzi, Kantintima, Shosho Frank) ; Kasaï central ( Taupin Kabongo, Muntuamba, Tshisekedi Jean, Ngindu Cedrick) ; Bas-Uéle ( Carole Agito, Aminata Namasia, Eddy Pascal Sinango, Norbert Taragotoro); Sankuru( Kalala, Mpetshi, Lutundula, Lodi) ; Kinshasa( Augustin Kabuya, Ivan kazadi, Gecoco Mulumba, Micke kabasele, Bahati Tito Arlette, Jacques Lungwana, Anne Mbuguje, Gentiny Ngobila) ; Tanganyika ( Vicky Katumwa, Maman Christine, Ramazani Masudi Kilele, Mupungwe Luyongola) ; Kwango ( Simon Ikamba, Lusundi Bitwisila, Justin Kapenda Kasuku, Platini Kidid Luheto) ; Lualaba (Masuka Fifi, Michel Kanyimbu, Celestin, Mashata, Nawejo) ; Tshuapa (Guy Luando, Pancrace Boongo Nkoyi, Moise Ekumbo, Martin Isenge) ; Sud-Ubangi ( Jean-Lucien Bussa, Alexis Mondonge Bambulu, Françoise Bemba, Andy Bemba).

Cependant, ces élections ont été organisées dans un texte contexte tendu. Outre la guerre qui prévaut à l'est du pays et l'invalidation de certains candidats, il faut ajouter les dénonciations multiples sur un spectre de corruption qui aurait poussé les députés à voter non pas par leurs propres convictions mais suite à quelques billets de banque. Cette énième alerte vient de s'ajouter parmi tant d'autres qui ont été faite dans les législatives antérieurs.

Par ailleurs, étant la juridiction suprême censée de régler de mécontentements électoraux, la Cour constitutionnelle vient à ce jour dissiper tous soupçons allant dans le sens de remettre en cause l'organisation des élections faite par la Centrale électorales et les résultants y en ferrants. Les candidats malheureux ne pourront que patienter jusqu'au prochain cycle électoral de 2028 pour retenter d'obtenir un siège au sein de la chambre haute du parlement.