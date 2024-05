Congo-Kinshasa: Déclaration de Soutien aux Institutions du pays

En cette période troublée, marquée par l'attaque ignoble perpétrée contre la résidence de l'honorable Vital Kamerhe, élu national, ainsi que contre le Palais de la Nation, symbole de notre indépendance et bureau officiel du Chef de l'État, je tiens à exprimer mon soutien indéfectible aux institutions de la République Démocratique du Congo.

Je félicite chaleureusement les forces de l'ordre et de sécurité pour leur intervention rapide et efficace, qui a permis de mettre fin aux agissements de ces individus malintentionnés qui visaient à déstabiliser notre pays. Leur professionnalisme et leur dévouement sont une source de fierté pour nous tous.

Je demande un procès public pour les assaillants arrêtés, afin que la justice suive son cours de manière transparente. Il est impératif que la loi soit appliquée de manière stricte et sévère à l'encontre de ces criminels, afin de dissuader toute tentative future de déstabilisation.

Enfin, je réitère mon soutien inébranlable à Son Excellence Félix Tshisekedi, Chef de l'État, et aux institutions républicaines qu'il incarne. En ces moments de défis, nous devons rester unis et solidaires pour préserver la paix, la stabilité et le progrès de notre chère nation.

Vive la République Démocratique du Congo !