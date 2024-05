Congo-Kinshasa: ANAPI - Anthony Nkinzo encourage les investisseurs marocains à investir dans quelques secteurs clés du pays

En marge de la mission économique RDC-Maroc à Kinshasa, les opérateurs de deux pays ont eu une séance d'échange ce 15 mai 2024. Les discussions ont porté sur les opportunités d'affaires en RDC comme au Maroc dans plusieurs secteurs économiques. Si pour les marocains, c'est une occasion pour tâter le terrain afin de venir investir ici en RDC, le Directeur Général de l'ANAPI a saisi cette opportunité pour les encourager à investir dans quelques secteurs clés.

« Nous avons placé le gap et le reste ne dépendra que de vous. Nous ne pouvons pas faire plus que ça si ce n'est que vous accorder tous les avantages liés au Code d'investissement si vous vous mettez ensemble avec vos collègues congolais. J'en appelle à la capacité de parler, à convaincre, à présenter des projets et au finish à investir en RDC. », a-t-il insisté.

Anthony Nkinzo a rappelé que la mission économique, qui a commencé ce 15 mai 2024 pour s'achever le lendemain, est une suite logique de celle tenue l'année dernière à Casablanca au Maroc.

Des retombées palpables de la précédente mission économique

Dans son mot de bienvenue, Anthony Nkinzo a relevé quelques dates à savoir :

- du 26 au 28 février, il y a eu la conférence diplomatique où le Président Félix Tshisekedi avait lancé un seul mot d'ordre : « la diplomatie de développement, la diplomatie économique ».

%

· Du 27 février au 6 mars : la tenue d'une mission économique grâce au concours de l'Ambassade de la RDC au Maroc et celui du Maroc en RDC.

Avec cette dynamique, les retombées sont déjà là avec quelques opérateurs économiques marocains qui ont commencé le business ici au pays.

· 24 juillet 2023 à Casablanca où il y a eu la signature d'un accord entre la RDC via l'ANAPI et l'Agence marocaine de développement.

· Enfin, l'actuelle mission économique qui va du 15 au 16 mai 2024.

Il a insisté sur le fait que la RDC est ouverte à toute collaboration win-win.

« Aujourd'hui, les immenses ressources naturelles de la RDC sont objet, je ne dirais pas, de convoitise mais d'intérêt et de curiosité de plusieurs pays étrangers. Et il est important que nous puissions montrer aux délégations étrangères que la RDC est ouverte à toute coopération. C'est pour cela que nous avons besoin de l'expertise du Maroc et de son expérience mais aussi de partenariat gagnant-gagnant. », a-t-il dit.

Pour sa part, le Secrétaire général du ministère du Plan a loué la diplomatie agissante du Président Félix Tshisekedi. Ce dernier a insisté sur le secteur de l'Agriculture, Industrie, Santé, Education, et Infrastructures. Tout en

rappelant les bonnes relations diplomatiques qui ont toujours existé entre les deux pays.

En vue de favoriser les relations d'affaires, coopération Sud-Sud, il souhaite que cette mission économique soit porteur d'espoir, de plusieurs opportunités pour les opérateurs économiques de deux pays.

Pour l'Ambassadeur de la RDC au Maroc, plusieurs avancées significatives sont palpables dans la relation entre les deux pays notamment la mise en place d'une représentation de la RDC au Maroc et de l'Ambassade du Maroc en RDC ; la première mission économique tenue au Maroc l'année dernière, l'accord signé entre la Gécamines et l'OCP, la création d'une Chambre de commerce, la présence d'opérateurs économiques marocains sur le sol congolais pour explorer les possibilités d'investir.

L'Ambassadeur du Maroc en RDC a insisté sur le fait que les investissements marocains en Afrique ont la plus grande portée continentale. La mobilisation royale a déjà débouché sur plusieurs projets structurants.

« Aux antipodes de relation bilatérale que la RDC entretient avec le Maroc, la Chambre du commerce Maroc-RDC demeure la seule structure bilatérale pour les coopérations commerciales entre les deux pays. Les deux Ambassades ont décidé d'insuffler une nouvelle dynamique dans cette coopération. », a précisé l'Ambassadeur du Maroc en RDC.

Dans la journée du 16 mai 2024, une visite est prévue au niveau des Zones économiques spéciales (ZES) pour palper du doigt les opportunités d'investir dans le secteur industriel en République Démocratique du Congo.