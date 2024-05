Sénégal: Finition des travaux de modernisation du sanctuaire marial de Popenguine - Bassirou Diomaye Faye s'engage

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est engagé samedi, au nom de l'Etat, à accompagner les travaux de finition du sanctuaire marial de Popenguine, un lieu symbolique du patrimoine spirituel et de l'unité nationale. En visite, le samedi 18 mai dernier, sur le site dans le cadre du pèlerinage annuel qui a réuni des fidèles venus de divers horizons, du 18 au 20 mai, le chef de l'Etat a assuré que ces travaux vont être menés à bien, dans les meilleurs délais, pour offrir aux pèlerins des conditions d'accueil dignes et respectueuses.

«C'est à l'occasion de cette célébration de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance, que nous venons ici pour manifester l'engagement de l'Etat du Sénégal à rester aux côtés de votre communauté, comme il le fait avec les autres, pour préserver cette unité qui nous est si chère», a soutenu le président de la République qui poursuit : «Notre engagement à vos côtés est sans équivoque... pour le triomphe du vivre-ensemble». Et de souligne que le pèlerinage marial est «un moment de célébration de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance. C'est une occasion où chrétiens et musulmans montrent et démontrent au monde entier que la diversité spirituelle est une force. Parmi les pèlerins, il y a des musulmans et des chrétiens».

Le chef de l'Etat qui a sollicité des prières pour l'Etat et la nation toute entière auprès de Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque de Dakar et ses collègues, a plaidé pour le maintien de l'exception sénégalaise, cette unité entre musulmans et chrétiens, mais surtout pour la «préservation de ce vivre-ensemble, qui est notre force». Accompagné de son épouse et de membres du gouvernement, le chef de l'Etat a relevé l'importance de ce rassemblement pour la vie de la nation, mettant en lumière la ferveur spirituelle et la solidarité qui unissent les différentes communautés. Il a exprimé également sa profonde reconnaissance à la communauté catholique à qui il a souhaité une joyeuse fête de Pentecôte, faisant part de son espoir que cet événement renforce la foi et l'engagement envers les valeurs communes de la nation.

L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a salué la présence du président Diomaye Faye et de sa délégation à Popenguine, lui a témoigné de leur conscience de sa «volonté de parachever l'oeuvre» de son prédécesseur. Il a prié pour que le Bon Dieu assiste le chef de l'Etat dans sa mission avec tous ses collaborateurs et a exhorté les pèlerins à faire autant. «Nous vous remercions de ce déplacement pour marquer de votre estime et de votre volonté de parachever l'oeuvre entreprise par votre prédécesseur dans la continuité de l'Etat. Les pèlerins qui se réuniront ici à l'occasion de cette 136 édition du pèlerinage de Popenguine, ne manqueront pas de prier spécialement pour vous et pour la réussite de votre mission à la tête de l'Etat du Sénégal sans oublier vos intentions particulières», a déclaré l'archevêque de Dakar, insistant ainsi sur l'importance de l'unité et de la prière pour le bien-être du pays.

Le président Diomaye Faye a été accueilli au sanctuaire marial de Popenguine par Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar, accompagné des autorités de l'église. La 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine, a été célébrée du 18 au 20 mai 2024, sous le thème : «Avec Marie notre Mère, marchons ensemble pour un Sénégal de Justice et de paix».