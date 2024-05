Algérie: Plus de 80 exposants aux 2es journées techniques dédiées à la fabrication mécanique, électrique et instrumentation à Hassi Messaoud

OUARGLA — Pas moins de 81 exposants prennent part à la seconde édition des journées techniques dédiées à la fabrication mécanique, électrique et instrumentation ouverte, lundi à la base de vie "Irara" de Hassi-Messaoud,(80 km sud/Est d'Ouargla).

Placée sous le thème "Enjeux-Bilans et Perspectives", cette manifestation de deux jours (20-21 mai) à vocation industrielle a enregistré la participation de plusieurs compagnies, sociétés entités publiques et privées activant dans le domaine des hydrocarbures, industrie, maintenance, mécanique et d'autres segments liés à la fabrication industrielle, mécanique et électrique, ont indiqué les organisateurs.

Dans son intervention, le directeur de la division production au groupe Sonatrach, Ammar Nouacer, a souligné que "cette seconde édition, tendant à accompagner les entreprises nationales et start-up pour le développement du contenu local, intervient à la suite du succès ayant empreint la première version organisée en 2022".

Cette précédente édition avait, rappelle le même responsable, enregistré 46 stands d'exposition avant de connaitre cette année plus de 80 exposants, arguant que la stratégie adoptée, à ce titre par le groupe Sonatrach, s'articule sur l'accompagnement constant des start-up pour la promotion du contenu local, de la qualité des produits industrialisés, notamment pièces de rechange nécessaires pour le secteur des hydrocarbures.

%

Faisant le point sur les activités menées à ce titre, l'intervenant a fait état que la Sonatrach avait conclu en 2022 pas moins de 40 conventions de coopération, dont 19 avec des filiales, 15 autres avec des entreprises nationales publiques et privées et six autres avec des start-up.

Ces conventions, a-t-il estimé, avaient eu des retombées positives dans la mesure où elles ont contribué à réduire notablement la facture d'importation et économiser des devises des produits industrialisés et pièces de rechange, soit un taux économisé de 25% au niveau de la division production de Sonatrach.

Et de poursuivre: "la stratégie de Sonatrach table sur l'utilisation et l'exploitation de 55% des produits industrialisés et pièces de rechange de fabrication locale" qui, a-t-il dit, "ne peut être atteint que par la volonté des entreprises nationales, y compris les start-up, en rapport avec la Sonatrach".

Pour sa part, le directeur du projet de développement du contenu local à Sonatrach, Rachid Bekkouche, a affirmé que le groupe s'est attelé au travers la division GNL/GPL, activité liquéfaction-séparation, a entreprendre des contacts avec des entreprises publiques et privées pour la fabrication et la fourniture des instruments et pièces de rechange de qualité à exploiter dans des appareils et équipements stratégiques, dont la production des lames de turbines à haute qualité requise.

Le président directeur général (PDG) de la Société nationale de maintenance industrielle, filière de Sonatrach, Yazid Kamoum, a indiqué que cette société a paraphée depuis 2004 , des conventions avec 220 entreprises algériennes versées dans le développement du produit local.

Le même responsable a expliqué que la participation à cette importante manifestation s'assigne entre-autres objectifs l'exposition du produit de l'entreprise, l'établissement de relations de coopération avec les entreprises participantes.

Ouvert en présence des autorités de la wilaya d'Ouargla, cette manifestation prévoit à son ordre du jour une série de thèmes afférents aux "volets techniques et réglementaires pour l'évaluation de la qualité des produits industrialisés locaux destinés aux installations pétrolières et gazières", et un exposé sur les projets de recherche agréés par Sonatrach pour la promotion de la production nationale".