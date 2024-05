Angola: Luanda acquiert une usine de conserves de viande

Luanda — Une usine de transformation de viande en conserve, avec une capacité de production de 10 mille tonnes par an, sera bientôt construite dans la municipalité de Cazenga, province de Luanda, à l'initiative du groupe Carrinho et de l'entreprise italienne Inalca.

Pour mettre en oeuvre cette unité de fabrication, les deux entreprises ont signé cette semaine, à Luanda, un accord de partenariat, qui vise dans un premier temps à produire des conserves de viande de boeuf et de porc, et se concentrera ensuite sur le traitement industriel et la transformation de ce produit, selon un communiqué à laquelle l'ANGOP a eu accès aujourd'hui, samedi.

L'usine, qui sera installée dans l'ancienne Frescangol, propriété d'Inalca Angola, est dotée d'un budget de 15 millions d'euros (un euro vaut 908 Kz), et devrait générer dans un premier temps 500 emplois.

Selon le document, l'accord signé vise à améliorer et à stimuler la production locale de viande, soulignant l'engagement des deux entreprises en faveur de la croissance économique, du développement durable et de l'emploi pour les Angolais.

Ce projet, selon la note, contribuera également à réduire les importations de viande en conserve et à accroître l'activité des producteurs locaux de viande, à travers l'absorption et la valorisation des matières premières nationales.

De même, l'investissement renforcera l'autosuffisance et la sécurité alimentaire de l'Angola, avec une attention particulière au secteur agroalimentaire et primaire.

Inalca Angola a des partenariats avec des agriculteurs locaux pour élever des bovins et des porcs, dans le but d'augmenter le nombre de partenaires afin de créer un écosystème durable pour son industrie.

Le groupe d'entreprises Carrinho opère dans plusieurs secteurs en Angola, détenant le plus grand parc industriel du pays, en plus de diriger le plus grand programme privé de développement agricole et de responsabilité sociale.