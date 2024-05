Angola: La FENACOOPA peut fournir 50 pour cent de la viande au marché national

Lobito (Angola) — La Fédération nationale des coopératives d'élevage d'Angola (FENACOOPA) est en mesure de fournir cinquante pour cent des besoins en viande du marché national, a déclaré son président du conseil d'administration, Salvador Rodrigues.

S'adressant à la presse, il a révélé que cet effort (importation) implique des dépenses de l'ordre de 300 millions de dollars par an.

Selon lui, la population animale qui existe en Angola peut répondre à ce besoin.

Il a cependant défendu la nécessité de réorganiser la structure logistique pour éviter que le bétail ne soit abattu sans conditions sur les marchés parallèles.

"La conservation et le transport des animaux vers les abattoirs doivent être améliorés, dans des conditions hygiéniques et sûres, conformément aux règles internationales", a-t-il estimé.

"Aujourd'hui, nous avons suffisamment de bétail, même s'il y a quelques déficits en termes de qualité", a expliqué le président.

Faisant référence à la FENACOOPA, il a précisé qu'elle est composée d'une vingtaine de coopératives, du nord au sud du pays.

Il s'agit de la première action de la Fédération nouvellement créée, visant à valoriser le capital humain avec des connaissances pour améliorer ses performances et l'organisation de ses exploitations agricoles.

"Nous sommes sur la bonne voie. Nous avons des éleveurs de Cabinda à Cunene et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons atteindre les objectifs recommandés", a-t-il conclu.

Pour sa part, le président de l'Assemblée générale, Joaquim de Almeida Júnior, a déclaré que le secteur de l'élevage pouvait croître et se développer de manière soutenue, correspondant aux souhaits de l'Exécutif angolais, en matière d'augmentation de la production de viande et dérivés pour satisfaire besoins de consommation intérieure et réduire les importations.

"Notre pays dispose d'excellentes conditions à cet effet, car nous disposons de terres, d'eau et de ressources humaines, ainsi que de facteurs climatiques favorables, pour que, avec des politiques bien conçues et concertées, nous puissions faire un pas sûr vers le développement du secteur, à court terme", a-t-il estimé.

Pour Joaquim de Almeida Júnior, si tel est le cas, en comptant sur le partenariat de l'État en matière de financement et en imposant des règles visant à lutter contre la concurrence déloyale et d'autres pratiques négatives, comme le vol de bétail, le secteur de l'élevage aura certainement une nouvelle voie et un nouvel avenir".