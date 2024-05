Afrique: L'Angola défend de nouvelles méthodes pédagogiques au Forum mondial sur l'éducation

Londres — Une délégation angolaise participe, du 20 au 23 de ce mois, à Londres, au Royaume-Uni, au Forum mondial sur l'éducation, une initiative du Gouvernement britannique.

Selon une note du Service de Presse de l'Ambassade parvenue dimanche à l'Angop, ce forum réunit les ministres de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur de plusieurs pays du monde, ainsi que des membres d'organisations internationales.

Les secrétaires d'État à l'Enseignement supérieur, Eugénio Silva, et à l'Enseignement secondaire, Gildo Matias José, représenteront les ministres de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Bragança, et de l'Éducation, Luísa Grilo, à l'événement qui aborde les défis de l'éducation pour le développement durable.

L'invitation à la délégation angolaise a été formulée par la députée britannique et ministre de l'Education, Gillian Keegan.

Lors du forum, la délégation angolaise défendra de nouvelles méthodes d'éducation pour le développement durable.

Les opportunités de l'intelligence artificielle dans l'éducation sont l'un des sujets mis en avant lors du Forum mondial, qui rassemble également des géants de la technologie tels que Microsoft, Mc Kinsey et Google.

Outre l'intelligence artificielle, l'organisation a choisi comme axe de l'édition 2024 le thème « construire les relations humaines et la résilience et accélérer les actions face au changement climatique ».

Le défi des délégués, conformément à la devise de l'organisation, est de trouver des moyens de donner la priorité aux politiques visant à mettre en oeuvre une éducation forte, plus audacieuse et meilleure.

L'organisation appelle les participants et les gouvernements du monde entier à reconnaître les défis posés par les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et à les transformer en avantages et opportunités.

À Londres, le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur est accompagné des directeurs nationaux de l'Enseignement supérieur, José Luís Alexandre, du directeur du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, Science, Technologie et Innovation, Filipe Baião, et de la directrice du cabinet de la secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Mafalda Lourenço.