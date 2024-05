Afrique: L'Angola participe au Forum Africain du Tourisme

Luanda — L'ambassadeur de l'Angola en Egypte, Nelson Cosme, représente le pays au Forum du tourisme en Afrique, qui se tient jusqu'à mardi dans la ville égyptienne de Sharm El-Sheik.

L'événement est une plateforme pour promouvoir le développement du tourisme sur le continent et convenir de stratégies nationales, dans l'une des régions à la croissance la plus rapide au monde et à l'avenir le plus prometteur, selon une note de la mission diplomatique angolaise dans ce pays d'Afrique du Nord.

En cinq panels, la réunion abordera les thèmes suivants : « L'Afrique pour un nouvel avenir », « L'Égypte et l'Afrique pour le marché allemand », « Comment les marchés lisent l'avenir », « Développement du marché leader » et « Potentiel du continent », qui comprendra des sous-thèmes spécifiques, à savoir « le succès des marques de luxe » et « le programme aéronautique ».

Les participants au forum sont des autorités du secteur, des experts de l'industrie du tourisme en Allemagne et dans d'autres pays européens, des représentants d'entreprises et d'opérateurs de différentes parties du monde qui réfléchissent à la manière de pénétrer le marché africain.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre égyptien du tourisme et des antiquités, Ahmed Issa, a souligné l'importance du forum et la nécessité d'organiser des événements de ce type chaque année, à tour de rôle entre les États.

Promotion du tourisme

Parallèlement à l'événement, l'ambassadeur Nelson Cosme a rencontré le président du groupe touristique ATF, Selçuk Meral, co-organisateur de la réunion, le vice-président de l'Autorité égyptienne pour l'investissement dans les zones franches, Yasser Ahmed, et le fondateur de la société touristique Royal Investments au Caire, Nasser Abdellatif, à qui il a expliqué le potentiel touristique de l'Angola.

Le diplomate a également discuté avec ces organisations de l'importance du forum pour le développement du tourisme en Angola et en Afrique en général.

Il a ensuite abordé le même sujet avec le président et fondateur du groupe hôtelier Rixos, Fettah Tamince, principal sponsor du forum, et avec Rola Jouny, du groupe Rocket International, également lié au secteur du tourisme.

L'ambassadeur a étendu l'approche au ministre égyptien du tourisme et des antiquités, Ahmed Issa, en vue d'approfondir les relations bilatérales dans ce secteur spécifique.