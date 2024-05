Angola: Le pays progresse dans la protection des droits de l'enfant

Luanda — La parlementaire angolaise Luísa Damião a présenté lundi, à Johannesburg (Afrique du Sud), les progrès de l'Angola en matière de législation pour la protection des droits de l'enfant.

La députée angolaise s'exprimait lors du débat de la Commission du développement humain et des programmes spéciaux du Forum parlementaire de la SADC, qui se déroule sous le thème « Faire avancer l'agenda 2040 de l'Union africaine et renforcer l'engagement des parlements à la législation et aux politiques axées sur les enfants ».

À cette occasion, elle a indiqué que l'Angola a ratifié la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant le 11 avril 1992 et a déposé les instruments de ratification auprès du secrétaire général de l'OUA le 7 octobre 1999.

Luísa Damião a déclaré que l'Angola, en tant qu'État membre de l'Union africaine, de l'Organisation des Nations unies et de la Communauté de développement des pays d'Afrique australe, avait ratifié un certain nombre d'instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme, y compris la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.

Parmi ces instruments, la parlementaire a indiqué que le pays avait ratifié une vingtaine d'instruments juridiques internationaux sur les droits de l'homme, en particulier les droits de l'enfant et conformément aux principaux agendas internationaux, et qu'en 2007, il avait pris 11 engagements en faveur des enfants.

Dans son discours, elle a encore fait savoir que les parlementaires angolais restaient déterminés à approfondir les questions inhérentes à la protection et à la promotion des droits de l'enfant.

« En tant que parlementaires, nous devons continuer à légiférer pour que la famille reste le noyau fondamental de la société, qui forme le citoyen de demain, droit et responsable, imprégné de valeurs morales, éthiques, civiques et patriotiques », a-t-elle souligné.