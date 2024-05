Angola: Le lieutenant-général Wala prend ses fonctions en tant que commandant de la région militaire centrale

Huambo — Le nouveau commandant de la Région Militaire Centrale (RMC), le lieutenant-général Simão Carlitos Wala, a pris ses fonctions lundi, devenant ainsi le 10e chef dans l'histoire de l'institution militaire de la région.

Pour marquer le début de ses fonctions, le nouveau commandant a été présenté aux membres du gouvernement de la province de Huambo, puis aux troupes en parade, lors d'une cérémonie dirigée par le commandant de l'armée, le général João Serafim Kiteculo.

Simão Carlitos Wala remplace le lieutenant-général Paulo Silva Xavier « Passix », qui dirigeait les troupes de la RMC depuis février 2023.

Depuis 1993, cette région militaire, qui couvre les provinces de Benguela, Bié, Cuanza-Sul et Huambo (quartier général), a pour commandants le général Armando da Cruz Neto, Macedo Amaral « Violência » (lieutenant général), Mateus Ângelo Vietname (général), Jaques Raul (général), Matias Lima Coelho "Nzumbi" (général), Manuel dos Santos Hilário (général), Eugénio Figueiredo (lieutenant général) et Dinis Segunda Lucama (lieutenant général).

Intervenant lors de la présentation aux membres du Gouvernement de la province de Huambo, le commandant de l'Armée a demandé un plus grand soutien de la part des autorités locales et, spécialement, des organes de la Défense et Sécurité, au nouveau commandant, d'ailleurs un fils de la Région militaire centre.

%

Il a ainsi fait appel à l'unité et à la cohésion des officiers généraux du commandement de la Région militaire Centre, pour apporter tout l'appui nécessaire au nouveau commandant, notamment dans la prise de décision.

Au nouveau commandant, il a recommandé la sérénité et le dialogue, en vue d'une plus grande écoute et d'exercer son commandement conformément à ce qui est établi par la loi.

Résumé biographique du commandant Wala

Né le 4 avril 1970, dans la province de Benguela, avant sa nomination et sa présentation au poste de commandant de la Région militaire centre, le lieutenant-général Simão Carlitos Wala a exercé les fonctions de chef de la Direction de l'Instruction et formation militaire.

Il est titulaire d'un doctorat en art opérationnel de l'Académie interarmes de Russie, d'un master en sécurité nationale et défense d'État (Académie stratégique de la Fédération de Russie), des licences en sciences militaires (Académie des troupes générales M.V Fruze, de l'Armée russe), Forces armées et en droit, par la Fédération de Russie, diplôme de troisième cycle en Agrégation pédagogique pour professeurs d'université (Institut supérieur des sciences de l'éducation (ISCED/Luanda).

Les autres régions militaires de l'Angola sont le Nord, le Sud, l'Est et Luanda.