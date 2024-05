Afrique Australe: La SADC exhorte les États membres à être proactifs dans l'atténuation des effets du changement climatique

Luanda — Le Sommet extraordinaire des Chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) a exhorté lundi les États membres à adopter une attitude proactive et à renforcer les programmes d'action anticipative pour atténuer les risques climatiques, prévus pour la saison 2024-2025.

Selon le communiqué final de la session extraordinaire de l'organisation, consacrée à l'analyse de la situation de sécheresse et d'inondations causées par le phénomène El Niño, les États ont pris note de l'impact multiforme et en cascade des sécheresses et des inondations dues à ce phénomène.

Le communiqué ajoute que cet impact se fait sentir dans plusieurs secteurs, tels que l'agriculture, la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance, la nutrition, la santé, l'eau et l'énergie, raison pour laquelle la réunion a fait appelle à des interventions coordonnées, intégrées et harmonisées pour y faire face.

De même, le Sommet a exprimé sa préoccupation face à la situation humanitaire provoquée par la sécheresse et les inondations dues au phénomène El Niño qui ont touché plus de 61 millions de personnes.

Dans ce contexte, un appel humanitaire régional d'une valeur d'au moins 5,5 milliards de dollars a été lancé, visant à accroître les ressources intérieures des États membres touchés, y compris les efforts de mobilisation des ressources des partenaires nationaux, régionaux et internationaux en réponse aux impacts de la sécheresse et des inondations causées par El Niño.

%

Le Sommet a noté qu'en août 2024, un addenda à l'Appel humanitaire régional de la SADC sera publié pour refléter l'évolution des besoins humanitaires à mesure que davantage d'États membres finalisent leurs évaluations approfondies de l'impact de la sécheresse et des inondations causées par El Niño.

Lors de cette réunion, l'engagement du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) à allouer 33 millions de dollars et 10 millions de dollars de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour l'appel humanitaire régional de la SADC a été salué par les États membres.

Par ailleurs, ils ont appelé à un soutien supplémentaire de la part de la communauté internationale pour répondre aux besoins humanitaires urgents des États Membres et des communautés touchées.

De même, le Sommet a salué les États membres qui ont déclaré l'état de calamité et d'urgence ou l'état de sécheresse agricole pour avoir reconnu la gravité de la sécheresse et des inondations dues au phénomène El Niño.

Il a donc exhorté les autres États membres et partenaires de coopération internationale à exprimer leur solidarité et à soutenir les États membres touchés par des catastrophes nationales.

Lors de cette réunion, les États membres qui n'ont pas encore terminé leur évaluation des impacts du phénomène El Niño ont également été invités à accélérer le processus pour leur permettre d'en calculer l'ampleur.

L'événement a également lancé un appel aux États membres de la SADC ayant des excédents céréaliers à donner la priorité aux exportations vers d'autres ayant des déficits.

Le sommet a en outre exhorté les États membres à continuer de soutenir les communautés touchées et à élaborer et mettre en oeuvre leurs plans de préparation et de réponse aux catastrophes, avec le soutien du Secrétariat de la SADC et d'autres partenaires.

Dans un autre aspect, le Sommet a fermement condamné la tentative de coup d'État perpétrée par un groupe de terroristes composé de citoyens nationaux et étrangers, dans le but de déstabiliser les institutions démocratiques de la République Démocratique du Congo (RDC), qui a eu lieu le 19 mai 2024. Il a réaffirmé son opposition catégorique aux changements inconstitutionnels du Gouvernement.

Dans ce sens, le Sommet a remercié le Peuple de la RDC et a réitéré l'engagement de la SADC à soutenir les efforts déployés par les autorités de ce pays pour sauvegarder l'intégrité territoriale et la souveraineté et la sécurité de la population.