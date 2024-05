Afrique: Mise en relief du leadership de João Lourenço dans la promotion de la paix en Afrique

Luanda — Le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale, Mário de Oliveira, a déclaré lundi, que le fait que le Président João Lourenço assume le leadership continental dans le domaine de la promotion de la paix et de la réconciliation en Afrique devrait remplir de fierté tous les Angolais.

Le ministre s'exprimait à l'ouverture de la huitième séance thématique sur João Lourenço, champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique : contribution à la construction d'un continent intégré, stable et prospère", qui a été animé par l'ambassadeur de l'Angola en Ethiopie et représentant permanent auprès de l'UA, Miguel César Bembe.

Il a indiqué que la mission du Président João Lourenço en tant que champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique nécessite l'engagement de différents secteurs de la vie nationale.

À cet égard, il a souligné que la Communication Sociale joue un rôle actif dans le processus de diffusion, d'éducation, de clarification et de sensibilisation de la société aux responsabilités du Champion, "ce qui rend urgent, de ce point de vue, la formation des journalistes" .

Pour lui, la distinction du Président João Lourenço, décernée par l'Union africaine, vise à encourager la consolidation de la paix et la cohésion sociale aux niveaux national, régional et continental.

Il a reconnu que ce titre est le résultat des efforts déployés par l'Angola, avec João Lourenço à la tête de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), dans la recherche de la paix, du dialogue et de la stabilité dans plusieurs pays du continent africain.

"Ce n'est pas un prix. C'est plutôt une mission herculéenne en faveur de la pacification, de l'harmonisation, de la stabilité, de la sécurité et du développement en Afrique", a-t-il affirmé.

Mário de Oliveira a précisé qu'en tant que Champion, le Chef de l'État angolais a la responsabilité de diriger la mobilisation du soutien politique et de la coopération des États membres et de galvaniser le soutien international afin qu'une plus grande priorité soit accordée à la prévention, à la gestion et à la résolution des conflits en Afrique.

Parmi les tâches du Champion, il a énuméré l'engagement dans la promotion de formes de gouvernance de plus en plus participatives et inclusives qui contribuent à l'établissement d'une culture de paix, complétée par le plein respect des principes et normes internationaux des droits de l'homme et de la lutte contre la corruption et l'impunité en Afrique.

À cet égard, il a souligné la création du Forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence - Biennale de Luanda, un événement international organisé par le gouvernement angolais, avec le soutien de l'UA et de l'UNESCO, qui sert de forum mondial de coopération pour le développement de stratégies de prévention de la violence et des conflits.

L'événement sert également à diffuser des initiatives et des bonnes pratiques, conduisant à la réalisation de la paix et du développement durable en Afrique.

La Biennale de Luanda, qui a lieu tous les deux ans dans la capitale angolaise, vise à établir un partenariat multilatéral entre les gouvernements, la société civile, la communauté artistique et scientifique, le secteur privé et les organisations internationales, pour promouvoir la résolution pacifique des conflits, en encourageant l'échange culturel sur le continent et le dialogue entre les générations.

Le respect dans le contexte des nations

Le ministre Mário de Oliveira a souligné qu'en termes de résolution des conflits et de réconciliation nationale, l'Angola est un pays admiré et respecté dans le contexte des nations en raison du succès de son processus de paix et de reconstruction nationale, qui a créé un environnement d'inclusion et de participation démocratique de ses citoyens.

La désignation de Champion de la paix et de la réconciliation en Afrique, attribuée au Président João Lourenço, a eu lieu lors du Sommet extraordinaire sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, tenu en mai 2022, à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale.

La séance thématique, réalisée au Centre de Presse Aníbal de Melo, a réuni les responsables des organismes de Communication Sociale, des analystes politiques, des diplomates, des étudiants universitaires, des journalistes, des représentants de la société civile, entre autres.