Ile Maurice: Boxe - Richarno Colin, Merven Clairet Kennedy St-Pierre jouent leur va-tout !

C'est la dernière chance de décrocher la qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Donc, Richarno Colin (-63,5 kg) et Merven Clair (-71 kg), qui ont été rejoints à la dernière minute par Kennedy St-Pierre (+92 kg), donneront le meilleur d'eux-mêmes lors de ce dernier tournoi mondial à Bangkok en Thaïlande cette semaine. Les trois boxeurs sont accompagnés du directeur technique national (DTN), Roberto Ibanez Chavez.

Les boxeurs qui n'ont pas encore obtenu de quota après le premier tournoi de qualification olympique (TQO) mondial de Busto Arsizio en Italie (3-11 mars) auront donc une ultime chance de toucher du doigt leur rêve olympique, en participant à ce second TQO mondial dans la capitale thaïlandaise.

Lors des tournois de qualification continentaux, 139 athlètes, soit 75 femmes et 64 hommes, ont obtenu un quota olympique. Le premier TQO mondial a, lui, permis à 49 boxeurs, 21 femmes et 28 hommes, d'obtenir ce précieux sésame. Au total, 51 quotas pourront être obtenus à Bangkok. Dans le détail, 23 femmes et 28 hommes repartiront de Thaïlande avec la qualification en poche.

Richarno Colin restera concentré et donnera le meilleur de lui-même pour décrocher le précieux sésame.

Du côté des hommes, trois quotas seront attribués dans les catégories des -57 kg et -80 kg. Ce cinq quotas pour les boxeurs des catégories -63,5 kg et -71 kg. Ainsi, dans les catégories de Richarno Colin et Merven Clair, il y aura cinq places à prendre tandis que dans celle de Kennedy St-Pierre, il y en aura quatre.

«Je reste concentré sur mon objectif qui est de décrocher ma qualification pour les Jeux olympiques. Il a fallu faire avec les moyens du bord s'agissant de la préparation. Certes, j'ai fait trois bons combats lors de la Mandela Cup en Afrique du Sud mais il est dommage que nous n'ayons pu avoir un stage de haut niveau à l'étranger avant le tournoi en Thaïlande. Je me sens en meilleure forme qu'avant le tournoi de Busto Arsizio en Italie et j'ai fait tout ce qu'il fallait en termes de préparation physique et technique. Je garde espoir et je vais donner le meilleur de moi-même. Je dois remercier le ministère des Sports, MMIL et Abel Thésée, l'association HOPE, les camarades de la sélection nationale qui ont agi comme sparring-partners, le DTN Roberto Ibanez Chavez et l'entraîneur Josian Lebon et tous ceux qui nous ont aidés d'une façon ou d'une autre», dira Richarno Colin.

«Je me sens prêt physiquement et mentalement aussi. Je vais mettre toutes les chances de mon côté pour décrocher ma qualification pour les JO. Je vais mettre à profit toute l'expérience que j'ai pu acquérir jusqu'ici et utiliser toutes les armes que j'ai en ma possession. Je me sens beaucoup mieux qu'avant le premier tournoi qualificatif en Italie. Je n'avais pas eu suffisamment de temps pour bien me préparer pour cette compétition. La Mandela Cup lors de laquelle j'ai boxé en Afrique du Sud est aussi un plus. J'ai fait le maximum à l'entraînement. J'aimerais préciser que la préparation s'est déroulée à Maurice même et nous n'avons pas eu l'opportunité de nous préparer à l'étranger mais je reste positif et l'envie de me qualifier est bien présente », a confié Merven Clair.

S'agissant de Kennedy St- Pierre, il a rejoint il y a quelque temps la sélection nationale avec le désir de se qualifier pour Paris 2024. Sa participation était incertaine jusqu'à la dernière minute mais il a pu réunir les fonds nécessaires à son déplacement grâce au soutien d'un sponsor. Il est très déterminé.

«Richarno et Merven sont définitivement en meilleure forme qu'avant le premier tournoi en Italie. Nous avons eu plus de temps pour travailler, que ce soit sur le plan physique, mental et technique. La motivation est plus forte également. Nous avons effectué des entraînements à La Citadelle et aussi sous le soleil à la plage de Flic-en-Flac. Nous avons aussi eu le soutien des responsables du complexe multisports de Côte-d'Or pour la préparation physique également. Ils ont eu l'opportunité de prendre part à la Mandela Cup qui a été un bon test bien que ce ne fût que le niveau continental. Ils se sont retrouvés dans l'ambiance de compétition. Il ne faut pas penser que le niveau du tournoi en Thaïlande sera moins relevé que celui de l'Italie car beaucoup de boxeurs talentueux sont toujours en quête de leur qualification pour les JO. C'est leur dernière chance. Nos boxeurs ont leurs chances et ils feront de leur mieux. Nous restons positifs», a observé, pour sa part, le DTN cubain Roberto Ibanez Chavez.