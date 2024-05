Ile Maurice: Assemblée nationale l Stephan Toussaint - «Deux cas ont été signalés»

La députée Karen Foo Kune-Bacha du Mouvement militant mauricien (MMM) a demandé au ministre des Sports, Stephan Toussaint, des précisions sur les cas allégués de discrimination envers les femmes au sein des fédérations sportives depuis 2019.

«Je souhaite informer la Chambre que les articles 45 et 46 de la Sports Act de 2016 prévoient la création de deux organes indépendants chargés de la résolution des litiges, à savoir le Tribunal d'arbitrage des sports et l'Ombudsperson for sports. Par conséquent, toute partie lésée devrait signaler les cas de discrimination ou de violence à ces instances. J'ai été informé par le Tribunal d'arbitrage du sport qu'aucun cas de discrimination ou de violence à l'égard des femmes au sein des fédérations sportives nationales n'a été signalé depuis 2019. En outre, l'Ombudsperson for sports m'a informé qu'au 19 avril 2024, deux cas de discrimination présumée à l'encontre de femmes au sein de fédérations sportives nationales ont été signalés», a indiqué le ministre dans sa réponse initiale.

«C'est un fait que les femmes sont moins nombreuses que les hommes dans le monde sportif pour diverses raisons. Ce sont les statistiques qui le disent. Donc, l'honorable ministre peut-il nous dire comment il a l'intention de protéger ces femmes qui s'engagent, qui osent s'engager pour le développement du sport mauricien contre toute forme de discrimination et de violence à leur égard et qu'est-ce qu'il a l'intention de faire dans le cas le plus récent ? Dans une correspondance que j'ai reçue et qui a été adressée à l'honorable Premier ministre avec copie à l'honorable ministre, entre autres, de ce groupe de huit femmes de la Fédération de natation, il est fait état des agissements inacceptables et continus du président de cette fédération à l'égard des femmes, notamment de la violence physique, verbale et psychologique et qui ont eu le courage de dénoncer ce qu'elles considèrent pire qu'une violation des droits des femmes», a alors déclaré la députée mauve.

«La réponse à cette longue question se trouve dans ce que j'ai dit déjà. Il faut que l'honorable membre puisse consulter la Sports Act 2016, section 45 et section 46. Donc, j'inviterais les personnes qu'elle a citées à déposer une plainte soit au Sports Arbitration Tribunal ou à aller rencontrer l'Ombudsperson for Sports pour déposer, afin que nous puissions trouver une solution dans les cas que l'honorable membre a cités», a répondu Stephan Toussaint.

Aujourd'hui. l'association hope et le beach volley au menu

Deux questions seulement seront adressées au ministre Stephan Toussaint lors de la séance parlementaire d'aujourd'hui. Franco Quirin, député du Mouvement militant mauricien (MMM), recherche des informations sur l'association HOPE et le beach volley.

S'agissant des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, il demande au ministre d'indiquer la liste des athlètes qualifiés à ce jour, en précisant la répartition des sommes allouées à chaque athlète par l'intermédiaire de l'association Horizon Olympique et Paralympique de l'Élite (HOPE) pour leur préparation (B/409). Puis, concernant le beach volley, Franco Quirin questionnera Stephan Toussaint sur le soutien apporté par son ministère à l'équipe mauricienne qui participera (a) à la phase finale de la Coupe continentale qui se tiendra à Tétouan, au Maroc, du 18 au 24 juin 2024 et (b) au tour de qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024, respectivement, en donnant des détails à ce sujet (B/429).