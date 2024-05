Ile Maurice: Bernard Maigrot plaide non-coupable

Non-coupable, c'est ce qu'a maintenu Bernard Maigrot à la lecture de l'acte d'accusation. Après 23 ans, le procès qui lui est intenté s'est ouvert, hier, aux Assises. Bernard Maigrot répond d'une accusation d'avoir tué la styliste Vanessa Lagesse, le 9 mars 2001. La styliste a été retrouvée morte dans la baignoire de son bungalow à Grand-Baie.

Le jury a été constitué après un exercice de plusieurs heures. Les neuf membres de jury comprennent six hommes et trois femmes. Deux membres, qui avaient été précédemment choisis, ont informé le juge-président, Luchmyparasd Aujayeb, qu'ils ont un problème personnel. Après la pause, le juge-président a procédé à un autre exercice de sélection pour remplacer les deux membres du jury qui s'étaient désistés. Deux autres personnes ont été choisies. Elles ont alors prêté serment pour siéger comme membres du jury et ont gagné la salle d'audition.

Le juge-président leur a demandé de se retirer pour élire un foreman. L'acte d'accusation a été lu devant les membres de jury. Bernard Maigrot a plaidé non-coupable devant eux.

Le juge-président a alors invité les neuf membres du jury à se retirer, le temps pour Me Gavin Glover, Senior Counsel, qui défend Bernard Maigrot, de présenter sa première motion. L'avocat a indiqué à la cour qu'il va objecter si l'accusation fait mention, dans son opening speech, de nouvelles preuves scientifiques contre son client.

Me Darshana Gayan, Senior Assistant au bureau du Directeur des poursuites publiques, a donné l'assurance à son confrère qu'elle ne va pas se référer aux nouvelles preuves scientifiques contre Bernard Maigrot lors de son opening speech. Le juge-président est intervenu pour demander aux deux parties d'arriver à un accord et de l'en informer lors de l'audience de ce matin. L'audition des 53 témoins de l'accusation débutera le mardi 28 mai. Me Glover a attiré l'attention du juge-président à l'effet que des commentaires ont été faits sur les ondes. «The members of the jury should be keep away from these comments», a-t-il insisté.