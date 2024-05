Ile Maurice: Appel au don pour Rajiv, Cédrick et Pamela

La maladie leur est tombée dessus, bouleversant leur quotidien. Rajiv, Cédrick et Pamela ont à faire face à de terribles coups du sort. Il y a la maladie, mais aussi le manque de fonds pour qu'ils se fassent traiter. Avec l'ONG Enn Rev Enn Sourir, ils lancent un appel.

Rajiv ne veut plus être aveugle

Cela fait plus de deux ans que Rajiv subit la maladie. D'abord, c'est son oeil droit qui a été opéré, sans grand succès. Depuis peu, l'oeil gauche aussi montre des signes d'infections. Rajiv, 47 ans, souffre d'une rétinopathie diabétique proliférative de l'oeil gauche et d'un décollement de rétine par traction. Aujourd'hui, cet ancien employe de l'ambassade de Chine ne peut plus faire grand-chose. Il est plonge dans le noir et souffre le martyr. Pour qu'on puisse au moins lui sauver un oeil, il doit se faire opérer. Une opération qui s'élève à Rs 250,000.

Pour soutenir Rajiv, vous pouvez faire un don sur le numéro de compte (MCB) suivant : 000447982168.

Cédrick doit se faire enlever un rein

À 35 ans, Cédrick ne s'attendait pas à avoir une telle nouvelle. Malade depuis 1 mois et demi avec des douleurs insupportables aux reins, il a eu le choc de sa vie en apprenant qu'il a une tumeur au niveau du rein gauche. De taille trop importante, la tumeur ne peut hélas pas être enlevée, c'est le rein qui devra être retirée complètement. L'intervention est imminente et Cédrick, papa d'un petit garçon de 10 ans, a besoin de réunir la somme de Rs 271,920.

Pour soutenir Cédrick, vous pouvez faire un don sur le numéro de compte (MCB) suivant : 000446714666.

Pamela sera bientôt à cours de médicaments

Elle souffre d'un carcinome rénal métastatique, un cancer de stade 4. Particulièrement délicat, le cas de Pamela est inopérable actuellement, car jugé trop risqué. Jusqu'à présent, elle a enchaîné les allers-retours entre Maurice et l'Inde pour se faire soigner, souvent à ses propres frais, subissant 22 doses d'immunothérapie. Actuellement, elle doit prendre des médicaments pour contrôler la maladie, mais bientôt, soit vers le 4 juin, elle sera à cours et devra retourner en Inde pour se faire traiter. Malheureusement, l'argent manque et Pamela sollicite l'aide des Mauriciens. Il lui faut réunir la somme de Rs 453,920.

Pour soutenir Pamela, vous pouvez faire un don sur le numéro de compte (MCB) suivant : 000449513904.

Infos pratiques :

Enn Rev Enn Sourir

Tél. : (+230) 5909 2919

Site web : ennrevennsourir.org