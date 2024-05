Afrique: Transport - Le renforcement de la coopération bilatérale au centre d'entretiens entre M. Abdeljalil et son homologue guinéen

Rabat — Les moyens de renforcer la coopération dans le domaine du transport entre le Maroc et la Guinée ont été au centre d'entretiens, lundi à Rabat, entre le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, et le ministre guinéen des Transports, Ousmane Gaoual Diallo.

Dans une déclaration à la presse, M. Abdeljalil a affirmé que cette réunion de travail a été l'occasion d'un échange fructueux sur l'ensemble des volets de coopération et les différents modes de transport, routier, ferroviaire, aérien et maritime, notant que les entretiens ont été axés sur les champs d'action communes.

Cette rencontre reflète les relations d'amitié et de fraternité unissant les deux pays, a-t-il relevé, appelant, dans ce sens, à renforcer la coopération bilatérale en vue de la hisser au niveau des aspirations des deux pays et des deux Chefs d'Etat.

De son côté, le ministre guinéen a indiqué que cette visite témoigne de la profondeur des liens séculaires et historiques entre le Maroc et la Guinée, soulignant l'importance de consolider davantage cette coopération et d'en tirer des bénéfices mutuels pour les économies des deux pays, pour une intégration plus élargie et approfondie.