Maroc: Formation professionnelle - M. Sekkouri met en exergue à Londres l'expérience marocaine

Londres — L'expérience marocaine en matière de formation professionnelle, notamment à travers les Cités des Métiers et des Compétences (CMC), a été mise en avant, lundi à Londres, par le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, du Travail et des Compétences, Younes Sekkouri.

Dans le cadre de sa participation au Forum Mondial de l'Éducation (EWF), le plus grand rassemblement annuel des ministres de l'éducation et des compétences au niveau international, M. Sekkouri a passé en revue les réformes menées par le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans son système éducatif et universitaire, tout en présentant la Feuille de route du Royaume pour la formation professionnelle.

Parmi les projets phares présentés par M. Sekkouri lors de cet événement, qui se poursuit jusqu'au 23 mai, figurent les CMC. Cette nouvelle génération d'établissements de formation professionnelle permet au Maroc de profiter aujourd'hui de taux de recrutement qui dépassent les 80%, a-t-il souligné.

"Cela prouve que le Royaume jouit d'un dispositif qui fonctionne, grâce à une Volonté Royale, à un engagement du gouvernement et à un déploiement concret de ce programme qui prend en considération le secteur privé, qui veille, de son côté, à l'intégration des compétences formées", a ajouté M. Sekkouri.

Les CMC comprennent plusieurs catégories, dont des métiers qui sont importants pour le Maroc, comme l'industrie automobile, y compris celle des voitures électriques et des batteries, l'aéronautique et l'électronique, mais aussi des métiers émergents avec une demande croissante de main d'oeuvre, non seulement au Maroc mais aussi dans le monde, comme les métiers de la santé, a expliqué le ministre.

"C'est pourquoi les CMC vont voir naitre de plus en plus de villages centrés autour des métiers du secteur des soins et de la santé, en plus du tourisme et de l'agriculture, tout en prenant en considération les spécifiés de chaque région", a-t-il détaillé.

L'édition 2024 du Forum mondial de l'éducation est organisée sous le thème "Encourager la compréhension de l'intelligence artificielle, renforcer les relations humaines et la résilience, et accélérer l'action climatique". L'événement, qui réunit à la fois des décideurs, des experts et des professionnels, explore l'éducation depuis la petite enfance jusqu'à l'université et l'apprentissage professionnel, en passant par l'école et la formation professionnelle.