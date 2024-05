Congo-Kinshasa: Expert financier, Alexandre Nsabua préconise la création d'une Agence nationale de certification des taxations

Expert financier, Alexandre Nsabua a, lors d'un échange avec la presse lundi 20 mai à Kananga (Kasai-Central), proposé la création d'une Agence nationale de certification des taxations, afin de maximiser les recettes de l'Etat.

Cette agence devra, selon Alexandre Nsabua, assurer l'évaluation et la certification des taxations des services mobilisateurs des recettes avant d'être versées à la Banque.

Cet expert financier explique que cette certification va consister en un contrôle de la tarification au niveau des régies financières : la Direction générale des impôts (DGI), la Direction des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation (DGRAD) et la Direction générale des douanes et accises (DGDA).

Le contrôle en amont est, selon lui, un moyen permettant d'éviter la mauvaise taxation au niveau de ces agences financières :

« Quand vous taxez, on vous contrôle directement. Et là, il n'y a pas moyen de s'échapper. Le contrôle en amont permettra d'assurer et la sécurité et la protection des recettes ».

Alexandre Nsabua a par ailleurs salué les efforts du Gouvernement, à travers le l'Inspection générale des finances (IGF), ayant permis d'augmenter le budget national de 4 à 16 milliards USD.

Il a en outre souhaité que ce contrôle soit élargi à la certification de tous les services mobilisateurs des recettes afin d'éviter qu'un seul service ait le monopole de décision sur la taxation.

Pour cet expert financier, la RDC mérite un budget annuel de 100 milliards USD vue les recettes qu'elle mobilise chaque jour.

Afin d'atteindre ces chiffres, a-t-il ajouté, il faut éviter des arrangements entre taxateurs et contribuables et assurer la protection des recettes.