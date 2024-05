Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La présidente de la Chambre provinciale des mines appelle la jeunesse à s'investir dans les innovations technologiques

La présidente de la chambre provinciale des mines du Nord-Kivu, Yvette Mwanza, a exhorté les jeunes de Goma à s'engager dans les filières innovantes des technologies de pointe.

Lors de la deuxième édition du forum minier organisé la semaine dernière à Goma, Yvette Mwanza a déploré le manque de ressources humaines qualifiées en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques en RDC.

Selon Yvette Mwanza, disposer d'experts dans les domaines de l'innovation technologique permettra au pays de réduire l'importation de main-d'œuvre et de gagner en respect sur la scène internationale :

« Si aujourd'hui Israël est un pays respecté, c'est parce que ce pays a beaucoup innové dans le domaine de la robotique. C'est pourquoi ses adversaires ne peuvent pas s'amuser chez lui. Donc on doit aussi avoir cette vision-là. Si on veut un pays grand, on doit avoir des ressources humaines qui sont suffisamment qualifiées dans ces domaines-là ».

Elle a également insisté sur le développement de la recherche appliquée pour transformer localement les ressources extraites dans le pays en équipements répondant aux besoins de la population :

« Tout le monde va utiliser le scanner pour l'imagerie médicale. N'oubliez pas que dans le scanner, il y a aussi des minerais qui proviennent de la RDC. Maintenant si nous-mêmes, nous fabriquons le scanner ici, ce sera plus rentable et plus facile pour un Congolais de se faire examiner. »

La présidente de la chambre provinciale des mines du Nord-Kivu encourage ainsi la jeunesse à relever le défi de l'innovation technologique pour que la RDC devienne un pays développé, affirmant : « On ne se développe pas sans innovations technologiques ».