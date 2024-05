Madagascar: Sahanala et LFL - Un partenariat pour développer la filière maïs

La maïsiculture constitue une filière importante servant à promouvoir le secteur de l'élevage à Madagascar étant donné qu'elle fournit la principale matière première destinée à la fabrication de l'alimentation animale.

Une hausse incessante de la demande de maïs est observée sur le marché local surtout au niveau des éleveurs. De son côté, le groupe Sahanala a initié un projet comprenant une exploitation des zones agricoles permettant de cultiver du maïs et l'implémentation d'un complexe agro-industriel à Maintirano dans la région Melaky. Ce complexe est composé d'une unité pour la valorisation des produits dérivés comme l'huile alimentaire et les aliments pour animaux destinés au marché intérieur.

La fabrication de cette alimentation animale coïncide parfaitement avec les champs d'activité de LFL Madagascar. Raison pour laquelle, un contrat-cadre suivant un protocole de partenariat a été signé tout récemment entre le président du conseil d'administration de Sahanala S.A, Serge Rajaobelina et le directeur général de LFL Madagascar, Alexandre Malheiro. L'objectif de ce partenariat entre les deux parties vise à développer la filière maïs à Madagascar, tout en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des producteurs, et partant au développement économique de la nation.

Mécanisation de l'agriculture

Pour ce faire, LFL Madagascar s'engage à acheter auprès de la société Sahanala sa production dont principalement le maïs ainsi que toute autre matière première qui pourrait être utilisée par ses usines de provenderie. « Cette entreprise leader dans le domaine de la production d'aliments pour animaux fait partie du groupe Eclosia qui est soucieux du développement inclusif à travers la promotion de la production locale de grains et d'autres matières premières destinées à l'alimentation animale », a fait savoir son directeur général, Alexandre Malheiro.

Toujours dans le cadre de ce partenariat bipartite, Sahanala Madagascar, pour sa part, dans son engagement pour le développement durable des communautés paysannes, se chargera de soutenir et de développer la mécanisation de l'agriculture en parallèle avec les pratiques traditionnelles afin d'augmenter la production de grains de maïs servant à approvisionner les unités de provenderie de LFL Madagascar.

En effet, « la raison d'être de Sahanala est d'améliorer les revenus et les conditions de vie des producteurs à Madagascar. Ce contrat signé entre les deux parties ne fait qu'affirmer les engagements de l'entreprise envers les paysans et ses partenaires et à permettre et donner le pouvoir aux exploitants agricoles malgaches d'améliorer durablement leurs conditions par eux-mêmes en valorisant de façon juste leurs produits et savoir-faire. Ce qui permettra également de les engager à agir pour le développement local et l'environnement », a mentionné Serge Rajaobelina, PCA de Sahanala.

Filière porteuse

Il faut savoir que le partenariat entre les deux parties s'étale sur le long terme. Ils vont ainsi combiner leur savoir-faire et leurs expériences en vue de soutenir les producteurs tout en contribuant de manière positive et évolutive à l'avenir de la filière maïs à Madagascar, et ce, à travers une démarche responsable et équitable. L'année dernière, Sahanala a soutenu 2 400 producteurs tandis qu'une superficie de 290 ha a été exploitée. Son objectif pour 2027 consiste à améliorer les conditions de vie de 3 000 producteurs.

En revenant sur le maïs, il s'agit notamment d'une filière porteuse permettant de développer le secteur de l'élevage dans le pays. On peut citer entre autres, l'élevage de poulet de chair et l'élevage de poule pondeuse ainsi que l'élevage de poulet gasy et bien d'autres élevages de volailles. Ce sont des types d'élevage à cycle court servant à améliorer les sources de revenu des producteurs.