Madagascar: Bollywood Glam Night - Un dîner de gala aux couleurs de l'Orient bientôt au pays

Un concept innovant débarque dans la Grand île. Il s'agit du dîner de gala Bollywood Glam Night qui se déroulera dans la soirée du 22 juin prochain au Novotel Convention & Spa.

Ami Vision Agency, l'agence qui a conçu l'événement, a souhaité, à travers cette première édition, offrir une occasion unique de s'immerger dans le monde vibrant de Bollywood, qui captivera le public à travers la magie de la musique et de la culture indiennes.

Une belle brochette d'artistes

DJ Harpz, un DJ International renommé dans le milieu de l'industrie musicale Bollywood viendra apporter son mix envoûtant et les rythmes de Bollywood sur les pistes de danse de Madagascar à cette occasion. Il a déjà eu l'occasion de travailler avec les plus grands noms de la musique indienne, tels que Kanika Kapoor, Rahat Fateh Ali Khan, Bohemia et Ikka.

Une troupe de danse mauricienne de renommée internationale, le Krumania Dance Group, sera également à l'affiche pour y présenter un spectacle électrisant de fusion de danse traditionnelle mauricienne et de mouvements contemporains de Bollywood, pour la première fois à Madagascar. Madagascar ne sera pas en reste puisque GaEi sera le digne représentant des artistes malgaches et mettra en avant la musique locale.

Une star internationale

Cerise sur le gâteau, la venue d'une star internationale pour une performance de 45 minutes, mais dont l'identité est encore tenue secrète. Il s'agit d'un chanteur Bollywood dont la voix claire et envoûtante et la beauté en ont fait une légende. Ses titres cartonnent à l'international et il atteint les 200 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Son identité sera incessamment dévoilée mais en attendant, les organisateurs promettent d'autres surprises en plus du spectacle inédit.

« Nous souhaitons mettre la lumière sur Madagascar à travers le monde grâce à ce concept qui va permettre à Madagascar de renouer le lien avec le tourisme international », apprend-on de l'agence Ami Vision Agency, qui en passant a été fondée en 2021 par Amina Ghivalla Goulamhoussen à Dubai, aux Émirats arabes unis. L'agence projette par ailleurs de faire venir des artistes du monde entier dans la Grande île, tout en contribuant au développement du pays.

La billetterie pour cette soirée est déjà disponible sur la plateforme Ticketplace.io ou dans les points de vente Mass'in.