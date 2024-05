Madagascar: Législatives - Pas d'observation électorale du FFKM

Le message du FFKM a été clair, lors de la fête de la Pentecôte, outre l'appel à tout un chacun à prier pour la nation, il ne va pas participer à l'observation des élections législatives.

Les quatre dirigeants du Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de Madagascar d'enchaîner que « nous chrétiens et le peuple malgache devraient lever la tête, placés sous l'égide du Saint Esprit et être les témoins de la bonne nouvelle au sein du foyer, de la société et du pays mais surtout en cette période des législatives et s'éloigner des troubles ». Et à l'endroit des candidats « vous ne devriez pas acheter le choix du peuple et ne pas faire de fausses promesses ».

Fête des moissons

Autre message du FFKM, « ...il y a les problèmes liés à la pauvreté et à la hausse du coût de la vie, la lutte contre l'insécurité, la lutte contre l'insécurité. Dans tous les cas, nous ne devrions pas nous avouer vaincus car nous avons déjà eu la bénédiction de Dieu Tout-puissant en cette période de pentecôte ».

Notons que les dirigeants du FFFKM n'ont pas manqué de lancer un message à l'endroit des Malgaches pour ne pas baisser les bras face à la conjoncture actuelle. Faut-il rappeler que « la fête de la Pentecôte est originellement une fête juive, la fête des moissons, dite de « Chavouot » (appelée en grec Pentekoste, cinquantième jour). Dans la tradition chrétienne, elle commémore la venue sur terre de l'Esprit Saint qui s'est emparé des Apôtres un jour de Chavouot, leur permettant ainsi de prêcher dans toutes les langues du monde », comme rapporté dans les Actes des Apôtres .