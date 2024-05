Madagascar: Padel - La Fédération constituée

Une nouvelle ère marque le sport de raquette, le padel à Madagascar avec la création de la Fédération Malagasy de Padel

Le Padel, sport de raquette en pleine expansion à travers le monde, trouve désormais une place officielle à Madagascar le 6 mai dernier. La naissance de la Fédération Malagasy de Padel (FMP), sous l'égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports, marque un tournant décisif pour cette discipline prometteuse. Avec la mise en place d'un Comité exécutif transitoire, les premières étapes cruciales de cette nouvelle entité sont lancées.

Dirigée par Rabetsaroana Soamiadana, une passionnée de ce sport, la FMP s'engage à instaurer une approche inclusive, rassembleuse, et à établir des fondations solides pour une gouvernance pérenne.

Ce comité a pour mission primordiale d'élaborer les statuts et règlements définitifs de la FMP, de planifier les premiers événements et compétitions de l'année à venir, et de mettre en place le processus électoral pour le futur Président et son comité. Cette initiative, selon la FMP, vise à collaborer étroitement avec les autorités sportives pour établir des normes de qualité, organiser des compétitions de haut niveau, et faciliter la formation des joueurs et des coachs.

Synergie

L'annonce de la création de la FMP a été accueillie avec enthousiasme par les acteurs du monde du Padel à Madagascar. « La FMP a été initiée et validée le 6 mai dernier. Pour Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour), nous apportons notre entière collaboration par rapport à cette création de fédération et ainsi qu'à l'institution. Nous aimerions collaborer avec eux sur le court, moyen et long terme, parce que c'est très bien pour le padel malgache, notamment d'avoir un cadre structuré. Je pense qu'on peut être en synergie concernant le travail qu'on accomplit », exprime Gary Ah-Waye, co-organisateur du circuit MPPT. Cette démarche reçoit également l'appui des joueurs, des clubs et des partenaires, tous désireux de contribuer à l'essor de ce sport captivant sur l'île.