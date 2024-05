Angola: Échecs - David Silva et Esperança Caxita imbattables au championnat national

Malanje — Avec respectivement 6 et 5,5 points, les maîtres internationaux (IM) David Silva et Esperança Caxita restent invaincus dans la 45ème édition du Championnat national individuel absolu et individuel féminin d'échecs, qui se déroule dans la province de Malanje.

A la fin de la septième journée, les joueurs d'échecs Gabriel Sapalo et Amorin Agnelo occupent les positions suivantes du tournoi individuel absolu, avec six et cinq points.

Au tournoi individuel féminin, la deuxième position est actuellement occupée par Gemima Paulo, avec cinq points, tandis qu'en troisième position se trouve Ednásia Júnior, avec 4,5 points.

Selon le coordinateur de la compétition, João Silva, aujourd'hui, mardi, se jouera le huitième tour et les parties rapides et le blitz sont programmés jeudi et vendredi.

Le Championnat national d'échecs individuel absolu et individuel féminin a débuté le 16 mai et prend fin vendredi. L'épreuve compte la participation de 45 joueurs des provinces de Luanda, Malanje, Uíge, Cuanza-Sul, Namibe, Huambo, Moxico, Lunda-Sul et Benguela.

La compétition déterminera les champions nationaux individuels absolus, les matchs rapides et le blitz dans les deux sexes.