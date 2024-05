Angola: L'UE prône la diffusion d'informations sur les avantages du corridor de Lobito

Huambo — La chef adjointe de la Coopération de la Délégation de l'Union Européenne (UE) en Angola, Isabel Emerson, a défendu mardi la nécessité pour les journalistes de diffuser davantage d'informations sur les avantages commerciaux du Corridor de Lobito.

Le responsable parlait à l'ANGOP, en marge de la formation sur les techniques et principes du journalisme citoyen, à laquelle participent 50 journalistes d'organismes publics et privés, ainsi que les directeurs des bureaux de communication sociale des provinces de Benguela, Huambo, Huila, Luanda et Malange, qui se déroule jusqu'à jeudi, dans la ville de Huambo.

Isabel Emerson a déclaré que les citoyens angolais, qui seront les principaux bénéficiaires de ce Corridor, doivent en savoir plus sur ce que sera les échanges avec les pays voisins, en plus d'être impliqués dans les débats sur leurs avantages économiques dans l'intégration régionale de l'Afrique et de l'Europe.

« Dans le Corridor de Lobito, en tant que vecteur de développement national et régional, un important plan directeur est en cours d'élaboration, dans lequel les citoyens doivent avoir la possibilité de connaître leurs avantages économiques, leurs priorités, depuis les entrepôts, les lignes ferroviaires, les routes, les centres logistiques, entre autres gains », a-t-elle souligné.

Pour Isabel Emerson, la population doit, avec cette initiative, dynamiser l'agriculture familiale et commerciale et le secteur de la pêche, à travers la vente des produits fabriqués, doit faciliter l'importation des intrants et sa chaîne de valeur, en plus de dynamiser le commerce local.

Elle a indiqué qu'un mémorandum d'accord a été signé au niveau de l'Union européenne entre les gouvernements de l'Angola, de la Zambie, de la République démocratique du Congo et des États-Unis d'Amérique, qui vise à soutenir le développement de ce corridor, dans le but de promouvoir le développement national et le développement régional.

Selon Isabel Emerson, ce sera un défi d'augmenter la production nationale et d'améliorer sa qualité, ce qui doit être fait avec une formation technico-professionnelle et la mise en place de laboratoires de normes phytosanitaires avec certification internationale pour les exportations de l'Angola.

La formation des journalistes, qui a lieu au Centre de Formation des Journalistes (CEFOJOR-Huambo), est une initiative du Projet d'Appui à la Société Civile et à l'Administration Locale en Angola (PASCAL).

Des sujets liés aux « Principes et éthique du journalisme citoyen », « Techniques de reportage et d'entretien collaboratif », « Utilisation des technologies numériques et des réseaux sociaux », « Analyse critique et production de contenu » et « Études de cas et de terrain » sont abordés au séminaire.