Gabon: La santé mentale à l'heure de la restauration

Lors de son discours historique au lendemain du 30 août 2023, le Président de la république, Chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema s'est engagé à restaurer la dignité du peuple gabonais et d'en faire son cheval de bataille. Joignant la parole à l'acte, il a pris notamment des mesures dans le secteur de la santé à travers la modernisation des structures hospitalières provinciales.

Les FONDAMENTALISTES saluent vivement cette volonté politique affichée du CTRI et encouragent à faire davantage en faveur des plus vulnérables, particulièrement des malades mentaux.

En effet, au Gabon, le constat fait est que les malades mentaux, de plus en plus nombreux, déambulent dangereusement dans nos rues. Or, la gestion de cette catégorie de patients nécessite une attention particulière des pouvoirs publics et de la société.

Que faire pour résorber ce phénomène complexe de santé publique qui prend des proportions inquiétantes ? Les FONDAMENTALISTES proposent des pistes de solutions suivantes :

1- assurer un accès universel aux services de santé mentale (consultations, traitements et hospitalisation) ;

2- ouvrir un centre de santé mentale dans chaque province ;

3- réhabiliter le Centre de psychiatrie de Melen, avec un renforcement du personnel médical ;

4- réintégrer socialement les patients souffrant de troubles mentaux, par un soutien psychosocial ;

5- assurer une formation professionnelle et des opportunités d'emploi aux patients en voie de guérison, pour favoriser leur autonomie et leur inclusion sociale.

In fine, nous pensons qu'il est possible, avec la volonté et la détermination de tous et du CTRI, d'améliorer significativement le bien-être des personnes en difficulté mentale dans notre pays.

Pour le Parti LES FONDAMENTALISTES,