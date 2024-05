Madagascar: Andry Rajoelina - Roadshow dans le Sud

Le président de la République n'a pas passé le week-end de la Pentecôte en famille. En effet, il a continué sa tournée régionale pour effectuer des actions sociales au profit de la population du Grand Sud.

Après Fianarantsoa, Vohibato, Ikongo, Ivohibe samedi, il était à Antanimora, Tsihombe, Ampanihy et Toliara le dimanche de Pentecôte, puis dans les districts de Betioky et Sakaraha hier, lundi de Pentecôte. Pas de répit donc pour le chef de l'Etat qui décide d'enclencher la vitesse grand V pour aller aux contacts de la population.

Ce roadshow dans le Sud était surtout marqué par la distribution de lampes solaires Hazavana ho anao au profit de la population locale. 45 921 lampes solaires au total, ont été distribuées, rien que durant le week-end de la Pentecôte, dont 6 842 à Fianarantsoa, 2 318 à Vohibato, 2 169 à Ikongo, 1 602 à Ivohibe, 1 478 à Betroka, 1 925 à Manakara, 1 654 lampes solaires dans le district d'Antanimora, 1 005 à Tsihombe, 2 639 à Ampanihy, 3 613 à Toliara, 983 à Betioky et 3 583 à Sakaraha.

Et ce n'est que le début de la campagne de distribution au niveau de ces districts. Tous les ménages utilisant encore des bougies et du pétrole lampant auront des lampes solaires, a martelé le président Andry Rajoelina tout au long de son déplacement. Et lui de soutenir que son objectif est d'apporter la lumière chez tous les foyers malgaches.

12 000 foyers

L'agriculture était aussi au menu du long périple du chef de l'Etat dans le Sud. Il a notamment distribué des engrais et des semences au profit des agriculteurs, notamment à Betroka, dans le cadre du Projet d'urgence de la Production Alimentaire (PURPA). Il a aussi visité le Centre de Réhabilitation Nutritionnelle et Médicale (CRNM) à Tsihombe. Un centre destiné à lutter contre la malnutrition et à fournir des soins gratuits à la population. 12 000 foyers ont bénéficié du soutien de ce centre pendant ces 3 derniers mois.

A Toliara, le président Andry Rajoelina a effectué une véritable démonstration de popularité dans le gymnase couvert du centre-ville, le jour de la Pentecôte. Il a aussi remis à la population locale les routes nouvellement réhabilitées dans la cité du Soleil. Ces routes comprennent 12 axes. 9 bouches d'incendie et 250 nouvelles bornes fontaines viennent aussi d'être mises en place à Toliara.

Hier, Andry Rajoelina était à Betioky, puis à Sakaraha. 97 agriculteurs locaux ont reçu des dons en intrants agricoles. Tout au long de son périple, le chef de l'Etat n'a eu de cesse d'affirmer que pour ce second mandat, il entend prioriser les projets visant à améliorer les conditions de vie de la population.