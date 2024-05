Madagascar: Rock - Hell's Rush déroule à la Teinturerie

Attendu autant par le rockband Hell's Rush, pour la présentation de son nouvel album « In the name of love », et autant par les amateurs et amatrices de rock, le concert de samedi à la Teinturerie Ampasanimalo a mêlé convivialité, bonne musique et ouverture.

Un beau concert, samedi à la Teinturerie Ampasanimalo en milieu d'après-midi avec le groupe Hell's Rush. Dans le public se trouvaient des personnalités du milieu culturel et musical malgache. Hemerson Andrianetrazafy, artiste plasticien et académicien, Jacky Z, une légende des nuits tananariviennes, Eric Rakotoary, jazziste devant l'Eternel et d'autres encore.

Dans la salle, tout le monde semblait se connaître. C'est dire des ramifications très élargies du monde du rock tananarivien, et malgache de surcroît. Par ailleurs, l'album « In the name of love », présenté ce jour, a fait mouche. « Nous sommes à 360 degrés dans notre approche maintenant », a fait savoir la chanteuse Chloé Soavina quelques jours avant le spectacle.

L'auditeur retrouvera donc un peu de tout, rock, blues, terroir, etc. dans cet opus. Bon gré mal gré, sur scène, les riffs se font plus rauques que sur le disque, servis par la voix étonnement égale, enveloppante et avec une touche de sensualité de Chloé Soavina. Les réflexes de vieux loup semblent reprendre le dessus. Et surprise, Hell's Rush gagne en consistance digne des plus grands groupes de rock du pays.

Avec quelques soucis de délestage, le groupe électrogène a dû être appelé à la rescousse, les « Aza miherika », titre phare dans l'album, « Tromba » et compagnie ont émoustillé le public. Il fallait croire que pour un concert de rock d'un samedi de Pentecôte, la Teinturerie a été remplie comme il faut. Il fallut plus de deux heures de sets pour que groupe et public se séparent avec bonne humeur.