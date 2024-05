Madagascar: Week-end de la Pentecôte - Ferveur chrétienne le dimanche et engouement moyen le lundi

Fête chrétienne avant tout, la Pentecôte, commémorant l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus le cinquantième jour après Pâques, a été célébrée dimanche dernier avec ferveur dans les églises et les temples, tandis que les adeptes des traditionnelles sorties du lundi de Pentecôte n'ont pas été si nombreux à être au rendez-vous.

Le Saint-Esprit, au coeur des prêches et des homélies le dimanche de la Pentecôte. Cette fête chrétienne qui a lieu cinquante jours après Pâques, a rassemblé les fidèles avant-hier, et a été célébrée de diverses manières. Il n'était pas rare de voir certains temples et églises procéder au baptême des enfants ou à la confirmation des catéchumènes. Toutefois, les fréquentations des lieux de culte ont été légèrement moindres qu'à Pâques. Il n'en demeurait pas moins que la ferveur était bien au rendez-vous.

Le lundi de Pentecôte, l'heure était plutôt à la détente, aux sorties en plein air, notamment dans les régions centrales, et aux sorties en bord de mer dans les zones côtières. A Antananarivo en particulier, les adeptes des pique-niques et sorties du lundi de Pentecôte n'ont pas été nombreux par rapport à ceux du lundi de Pâques. La fraîcheur et la grisaille matinales des derniers jours ont sans doute eu raison de l'enthousiasme de certains. Néanmoins, les espaces verts qui accueillent traditionnellement les pique-niqueurs ont tout de même été investis par les irréductibles. Il s'agissait pour la plupart, de pique-niques très animés des groupes cultuels, et de sorties familiales. Les retrouvailles en intérieur n'étaient pas plus rares, à l'abri des vents frais et de l'air frisquet de la fin de journée.

Et comme la période est également à l'approche des différents examens, nombreux sont les élèves, notamment ceux en classe d'examen, qui ont préféré consacrer le lundi de Pentecôte aux révisions. Pour rappel, les examens officiels auront lieu à partir du mois de juin, le premier étant le CEPE le 18 juin 2024.