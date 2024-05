Madagascar: Week-end de la pentecôte - Une population en quête de divertissements

Le lundi de Pentecôte a été célébré hier. À cette occasion, les gens avides de distractions se sont donné rendez-vous à l'endroit de leur choix selon leurs moyens.

Soif de fête. À l'occasion de la célébration de la fête du lundi de Pentecôte, hier, chaque individu se rendait à l'endroit de son choix. Généralement, les Malgaches aiment les fêtes, par contre, par manque d'infrastructures de distraction, la population ne sait pas où aller pour le lundi de Pentecôte ou le lundi de Pâques.

Pour le cas des Tananariviens, ils avaient eu l'embarras du choix entre les sites d'excursion, les spectacles, les parcs, entre autres. Pourtant, ils doivent parcourir des kilomètres pour arriver à leur destination et dépenser le plus possible. Ils font face à de nombreux défis durant la vie quotidienne, notamment l'inflation, le stress ; un peu de distraction ne ferait pas de mal à ces gens.

Le choix était à la portée de tous pour le lundi de Pentecôte. Ceux qui n'ont pas les moyens d'aller loin allaient se pique-niquer dans les endroits les plus proches d'eux, notamment By Pass et dans les forêts. Ceux qui ont des voitures partent très loin. Comme chaque année, les bords de route du By Pass étaient pris d'assaut par des milliers de personnes.

Hier, certaines familles ont choisi de se ressourcer dans des espaces hors de la ville comme à Imerintsiatosika, Arivonimamo, Ambatofotsy... Cela constitue un moment de joie, selon eux. «De plus, il n'y a rien de mal à respirer un peu d'air frais. Et oublier pour un moment la dureté de la vie», ajoute Mathieu Andriatahiana. D'autres personnes ont préféré rejoindre leur ville d'origine comme Ambatolampy, Antsirabe, entre autres.

%

D'autres personnes se sont donné rendez-vous dans les sites d'excursions pour profiter un peu de la fête, notamment à Analakely, Ambohijatovo, Anosy, entre autres. Un jeune homme a choisi d'aller à Analakely pour ce lundi de Pentecôte parce qu'il est habitué à venir là-bas pendant toutes les fêtes. Lundi dernier, les parents ne ratent pas les occasions d'emmener leurs enfants découvrir le parc zoologique de Tsimbazaza.

Beaucoup ont choisi également d'aller voir leurs artistes préférés à travers les nombreux événements organisés un peu partout.

Par ailleurs, des embouteillages ont été aperçus au retour des excursions. Des infrastructures de loisirs, d'excursions devraient être construites un peu partout afin de faire plaisir aux gens.

Fête religieuse

Le week-end était long à l'occasion de la célébration de la fête de Pentecôte les 19 et 20 mai. Durant ce week-end de la Pentecôte, chaque individu, chaque famille avait eu sa manière de célébrer cette fête. Mais avant toute chose, Pentecôte est une fête religieuse, célébrée cinquante jours après Pâques. Cette fête chrétienne est en fait en mémoire de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l'Église. Un moment important pour l'Église. L'Esprit Saint qui a été promis par Jésus lors de son ascension. Il a été envoyé le jour de la Pentecôte. Cet Esprit donne de la force, éclaire et renforce nos liens.

L'église était pleine à l'occasion de la célébration de la Pentecôte. Emile Rivoniaina Andritiana s'est rendu à l'Église pour recevoir l'Esprit Saint. «C'est une occasion unique de se retrouver avec Dieu mais également de recevoir les forces de l'Esprit Saint», affirme-t-il. Dans le cadre de la célébration de la Pentecôte, le Pape François a prié pour que l'Esprit Saint fasse grandir la communion et la fraternité entre les chrétiens de diverses confessions, qu'il donne également aux gouvernants le courage d'accomplir des gestes de dialogue qui mènent à mettre fin aux guerres.