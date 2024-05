Sénégal: Les exportations de biens évaluées à 3.731,3 milliards de FCFA en 2022

Les exportations de biens sont évaluées à 3.731,3 milliards en 2022 contre 3.044,7 milliards en 2021, soit une progression de 22,5% contre 26,3% l'année précédente. Selon la Bceao, la bonne tenue des ventes de biens à l'étranger reflète principalement la hausse des prix internationaux des produits pétroliers et des fertilisants chimiques.

La Bceao informe que la part de marché sur le continent africain, principale destination des exportations sénégalaises, s'est réduite de 1,7 point en 2022 pour ressortir à 45,6%, soit 1.404,4 milliards. Les pays de la Cedeao (42,0%), en particulier ceux de l'Uemoa (33,1%), concentrent l'essentiel des expéditions de marchandises en Afrique.

La diminution de la part de marché du continent africain par rapport à l'année précédente s'explique par le rebond des exportations vers les continents européen et asiatique, en relation avec le renchérissement des exportations vers ces destinations.

En effet, les expéditions en direction de ces zones géographiques se sont accrues respectivement de 24,8% et 40,2%, alors que les livraisons destinées aux continents africain et américain sont ressorties respectivement à 21,9% et 9,5%.

En particulier, le Mali demeure le premier client du Sénégal sur le continent africain. Il concentre près du quart (23,2% contre 24,7%) des expéditions de marchandises générales, suivi de la Côte d'Ivoire (3,9% contre 5,1%), de la Guinée-Bissau (2,1% contre 2,0%) et du Burkina Faso (1,2% contre 1,5%). Les livraisons vers les pays de l'Uemoa sont constituées principalement de produits pétroliers, de produits alimentaires manufacturés et, dans une moindre mesure, de ciment.

Les expéditions vers les Etats de la Cedeao non membres de l'Uemoa sont composées, pour l'essentiel, de ciment et de produits alimentaires manufacturés (bouillons et autres préparations alimentaires). Les principaux clients sont la Gambie (3,6% en 2022 et 2021), la République de Guinée (3,7% contre 3,3%) et le Nigeria (0,5% en 2022 et 2021). Ces pays représentent 8,9% des exportations du Sénégal en 2022 contre 8,3% en 2021.

Le marché européen est la deuxième destination des exportations de marchandises générales avec 17,9% des parts de marché contre 18,1% en 2021. Les expéditions à destination de ce continent, composées essentiellement de produits halieutiques et horticoles, ont connu un regain de 24,8% en 2022, en relation avec l'orientation à la hausse des prix et la reprise de l'activité économique observée dans cette région.

Les principaux partenaires du Sénégal sur le continent européen sont la Suisse (414,3 milliards), l'Espagne (126,7 milliards), l'Italie (62,8 milliards), la France (47,8 milliards) et les Pays Bas (45,7 milliards).

Les exportations de marchandises du Sénégal en direction de l'Asie ont également connu une nette augmentation (+40,5%) pour s'établir à 811,3 milliards après 577,4 milliards en 2021, après un accroissement de 44,3% en 2021. Cette variation reflète, en particulier, le dynamisme des exportations d'acide phosphorique et le renchérissement des prix des fertilisants.

Les principales destinations des exportations en direction de l'Asie sont l'Inde (540,1 milliards contre 282,4 milliards) et la Chine (142,4 milliards contre 189,8 milliards), qui concentrent 84,1% des ventes en 2022.